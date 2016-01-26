Erdoğan'dan Devlet Denetleme Kurulu'na talimat: Tüm kurumlardaki paralel yapı mensuplarını temizleyin!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu’na Gülen cemaatine atfedilen 'paralel yapı' iddiasıyla ilgili talimat verdiğini açıkladı. “Bu yapının mensuplarını kamunun tüm kademelerinden süratle temizlemek mecburiyetindeyiz" diyen Erdoğan, "Şu anda bana bağlı olarak çalışan Devlet Denetleme Kurulu’nun en öncelikle görevi budur. ‘Her kurumumuzu denetleyeceksin her kurumda bu tür kim varsa tespit edip hemen yargıda bunlar için süreci başlatacaksınız’ talimatı verdim” diye konuştu.

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 300 kaymakama hitap eden Erdoğan'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

"Devlet Denetleme Kurulu'na talimat verdim"

Terörle mücadelede de eksiğimiz kanun değil. Bunun için gerekli kanun da var yönetmleik de var. İhtiyacımız olan bunları kararlılıkla uygulayacak cesaretli yöneticilerdir. Unutmayınız, korkaklar hiçbir zaman zafer anıtı dikemezler. Aynı durum ülkemizin başka meselesi olan paralel devlet yapılanması için de geçerlidir.

İçeride ve dışarıda bize verilen zararı en büyük düşmanlık besleyen ülkeler bile başaramamıştır. Bu yapı mensuplarını kamunun tüm kademelerinden süratle temizlemek mecburiyetindeyiz. Devletimiz, milletimiz aleyhine çalışan bir terör örgütü olarak tescil edildi bu yapı.

Şu anda bana bğalı olarak çalışan devlet denetleme kurulunun en öncelikli görevi budur. Her kurumda bu tür kim varsa hemen yargıda süreci başlatacaksınız diye talimatımı verdim. Bu konu tamamen bir devlet meselesi, devletin güvenliği meselesidir. Herhangi bir yanlışı olan kim olursa olsun hak ettiği cezayı görecektir. Paralel devlet yapılanmasıyla ilgili yapılan çalışmaları, daha dikkatli bir şekilde yürütmenizi istiyorum.

Desteğim daima yanınızdadır. Özel kalemimi telefonla arayıp bu bilgileri verebilrisiniz. Bizzat takip ediyorum. Bu mücadelede herhangi bir engelle karşılaşan doğrudan bub ilgiyi bana aktarmalıdır.