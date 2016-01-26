T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan'dan Devlet Denetleme Kurulu'na talimat: Tüm kurumlardaki paralel yapı mensuplarını temizleyin!

"Hemen yargıda bunlar için süreci başlatacaksınız"

26 Ocak 2016 17:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu’na Gülen cemaatine atfedilen 'paralel yapı' iddiasıyla ilgili talimat verdiğini açıkladı. “Bu yapının mensuplarını kamunun tüm kademelerinden süratle temizlemek mecburiyetindeyiz" diyen Erdoğan, "Şu anda bana bağlı olarak çalışan Devlet Denetleme Kurulu’nun en öncelikle görevi budur. ‘Her kurumumuzu denetleyeceksin her kurumda bu tür kim varsa tespit edip hemen yargıda bunlar için süreci başlatacaksınız’ talimatı verdim” diye konuştu.

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 300 kaymakama hitap eden Erdoğan'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

 

 

"Devlet Denetleme Kurulu'na talimat verdim"

 

Terörle mücadelede de eksiğimiz kanun değil. Bunun için gerekli kanun da var yönetmleik de var. İhtiyacımız olan bunları kararlılıkla uygulayacak cesaretli yöneticilerdir. Unutmayınız, korkaklar hiçbir zaman zafer anıtı dikemezler. Aynı durum ülkemizin başka meselesi olan paralel devlet yapılanması için de geçerlidir. 

İçeride ve dışarıda bize verilen zararı en büyük düşmanlık besleyen ülkeler bile başaramamıştır. Bu yapı mensuplarını kamunun tüm kademelerinden süratle temizlemek mecburiyetindeyiz. Devletimiz, milletimiz aleyhine çalışan bir terör örgütü olarak tescil edildi bu yapı. 

Şu anda bana bğalı olarak çalışan devlet denetleme kurulunun en öncelikli görevi budur. Her kurumda bu tür kim varsa hemen yargıda süreci başlatacaksınız diye talimatımı verdim. Bu konu tamamen bir devlet meselesi, devletin güvenliği meselesidir. Herhangi bir yanlışı olan kim olursa olsun hak ettiği cezayı görecektir. Paralel devlet yapılanmasıyla ilgili yapılan çalışmaları, daha dikkatli bir şekilde yürütmenizi istiyorum.

Desteğim daima yanınızdadır. Özel kalemimi telefonla arayıp bu bilgileri verebilrisiniz. Bizzat takip ediyorum. Bu mücadelede herhangi bir engelle karşılaşan doğrudan bub ilgiyi bana aktarmalıdır. 

ETİKETLER

erdoğantalimatcumhurbaşkanıdevlet denetleme kurulutemizleyinparalel yapıtüm kurumlar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24