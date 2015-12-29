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Deutsche Welle

Erdoğan’dan Demirtaş’a: “İhanettir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP’ye ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a sert suçlamalar yöneltti. Erdoğan, Demirtaş’ın özerklik açıklamalarına ilişkin olarak, “Bu eş başkanın yaptığı ihanettir” dedi.

29 Aralık 2015 14:02


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın açıklaması yaptı. Erdoğan, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın özerklik açıklamaları hakkında, “Hafta sonu Rusya ziyareti sonrasında kulaklarına üflenen suflelerinde etkisiyle olsa gerek bir takım hezeyanlar ifade etmiştir. Bu eş başkanın yaptığı açık ve net olarak bir provokasyondur, ihanettir'' dedi.

Soruşturma başlatıldı

Diyarbakır'da hafta sonu yapılan Demokratik Toplum Kongresi'nin sonuç bildirisinde, “demokratik özerk bölgelerin oluşturulması” önerilmişti. HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş kongrenin olağanüstü toplantısında, “Kürtler artık kendi coğrafyasında siyasi irade olacak. Belki Kürtlerin bağımsız devleti de olacak federal devleti de, kantonları da özerk bölgeleri de” demiş, bu açıklamalar ve yine 6-8 Ekim olaylarına ilişkin açıklamaları üzerine Demirtaş hakkında Ankara ve Diyarbakır'da soruşturma başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndaki açıklamasında, özerklik talepleri ile ilgili olarak, “Siz böyle bir adımı bir defa atamazsınız. Böyle bir şeye zaten bu ülkenin ne milli iradesi müsaade eder, ne güvenlik güçlerimiz silahlı kuvvetleriyle, polisiyle, köy korucularıyla buna müsaade eder. Anında bizler gereğini bugüne kadar nasıl yaptıysak, bundan sonra da yaparız ve nasıl o açtıkları çukurlarda şu anda kendileri boğuluyorsa, bundan sonra da boğulmaya devam ederler” diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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