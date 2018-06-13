Erdoğan'dan Demirtaş açıklaması: Cumhurbaşkanı adayı olmanın şartları olmalı, bu yanlışın düzeltilmesi lazım!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Meydan Parkı'nda vatandaşlara hitap etti. Erdoğan konuşmasında, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş hakkında, "Bana göre cumhurbaşkanı adayı olmanın şartları olması lazım. Bu yanlışın düzeltilmesi gerekiyor. Yok tutukluymuş yok hükümlüymüş" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhalefetin "Millet Kıraathanesi" ifadesinden kumarhane anladığını iddia etti.

Fındık taban fiyatlarıyla ilgili olarak sorunlardan haberdar olduğunu açıklayan Erdoğan, "Bu sorunu 24 Haziran'dan sonra çözeceğiz" açıklaması yaptı.

Köprü ve yol yatırımları ile engellilere yönelik hizmetleri hakkında konuşan Erdoğan "Bu kaynaklar 7.4'lük büyümeden geliyor" dedi.

Erdoğam, "Çocuklarımız elden gidiyor" diyerek Millet Kıraathaneleriyle bu sorunun çözüleceğini öne sürdü.

Erdoğan Trabzon'daki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Trabzonlu, Trabzon’u seçimden seçime hatırlayanları da, her fırsatta sizlerle olanı da iyi bilir. Milletvekili transferine kadar yapmadık rezillik bırakmadılar. 15 milletvekili başka bir yere gönderdiler mi? Bunlardan bir şey olmaz. Bunlar milli iradeyi siyaset mühendisliği masalarında meze yapacak demokrasiye ihanet içindeler.

Trabzon 24 Haziran’da bunlara milli iradeye nasıl sahip çıkılır gösterecek mi? Trabzon bir kez daha tercihini hizmet siyasetinden yana kullanıyor mu? Biliyorsunuz bu seçimlerle MHP ile yani ülkücü arkadaşlarımızla ittifak içinde giriyoruz. Yanımızda rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun emaneti alperenler de var. Vakit Trabzon vakti, vakit Türkiye vakti diyor muyuz?

Biz hizmet siyaseti derken bunun sadece lafını etmiyoruz. Yaptığımız icraatlarla, yeni projelerle ülkemizi 2023 hedeflerine hazırlıyoruz. Geçtiğimiz 16 yılda Trabzon’a da 28 katrilyon yatırım yaptık.

Trabzon demek biraz da futbol demektir. Trabzon’a 41 bin seyirci kapasiteli Şenol Güneş Stadı’nı kazandırdık mı? Biz söz veririz yaparız. İnşallah bu stat gelecekte Trabzon’un şampiyonluk maçlarının oynandığı stat olacaktır. Peki Avni Aker, Akçaabat ne olacak, tabii millet bahçesi olacak. Bu tabii ham hali. Bitmiş hali değil,. Proje üzerinde mimarlardan çalışma istedim, çalışıyorlar. Trabzon’a en yakışanını yapacağız. Çünkü önce benim beğenmem lazım.

"Ben kek diyorum onları keklik anlıyor"

Bir de millet kıraathanesi. Ama bu anamuhalefet benim kıraathane lafımdan hala bir şey anlamadı. Bunlar kıraathane deyince kumarhane anlıyor. Bay Muharrem ben biraz bilirim Arapça’yı. Kıraat okumak demek. Kıraathane okuma evi. Gençlerimizi o kötü alışkanlıklardan kurtaralım istiyoruz. Mesela burası Zeytinburnu’nun. 17 bin kitap var. Kek var, çay var. Ya ben kek diyorum onlar keklik anlıyor. Bu işsizlik alameti diyor. Ya burada öğrencilerimiz çalışıyor. 24 saat. Ya çocuklarımız elden gidiyor ya, onları kurtarmak için 100,200, 300, 400, 600, 800 metrekare illere göre bu tür millet kıraathaneleri yapacağız. Bunların adımlarını atacağız.

Türkiye büyümede Hindistan’dan sonra G20 ülkeleri arasında ikinci sırada 7,4 ile. OECD ülkeleri arasında birinci sırada. Geçen çıkmış Malatya’da çiftçi kardeşim, esnaf kardeşim bu büyümeden sizin cebinize bir şey girdi mi diyor. Ya engelli kardeşlerimize verdiğimiz hizmet nereden gidiyor. Bu okullar, hastaneler nereden yapılıyor. Milli bütçeden yapılıyor.

"Ovit Tüneli ve bağlantı yollarını bugün açıyoruz"

20 adet yol projemiz devam ediyor. Bunların tamamı 2 yılda tamamlanacak. Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan Zigana’yı aşılmaz olmaktan çıkarıyoruz. Tüneli önümüzdeki sene açıyor, mesafeyi 10 km düşürüyoruz. Ovit Tüneli ve bağlantı yollarını bugün açıyoruz.

"Bunlar şaşkın..."

Birileri meydan meydan gezip turist sayısını şu kadar arttıracağız diyor mu? Peki aynı kişiler havalimanı inşaatlarına karşı çıkıyor mu? Yollar, köprüler yapılmasına karşı çıkıyor mu? Bu nasıl iş, ülkeye gelen turistleri dağlardan bayırlardan atla, eşekle mi taşıyacaksınız? Ülkeye gelen turistleri sokakta mı yatıracaksınız? Bunlar şaşkın, bunlar öylesine şaşkın ki birinin söylediğini öteki yalanlıyor. Biz latife olsun diye bir şey söylüyoruz, peşine düşüp meydan meydan geziyorlar. Bunlar yıkım ekibi. Trabzon, Türkiye’nin başına kara bulut gibi çöken bu yıkım ekibinin gölgesini 24 Haziran’da dağıtıyor muyuz?

"O dönemden haberin yok mu?"

Biz kırtasiye dükkanlarının önünde bir hafta beklediğimiz günleri biliriz. Üst sınıflardaki abilerimizden teksir kağıtlarını bile para verip alamazdık. Şimdi kitaplarımızı ücretsiz alıyor muyuz? Bunları yapan biziz. Ben 75 kişilik sınıfta okudum. Şimdi 35 kişinin üstünde sınıf kalmadı. Bay Muharrem öğretmenlik yaptım diyor. O dönemden haberin yok mu? Dürüst ol. Geçmişte üniversitelerde gençleri birbirine kırdırmaktan başka ne yapmış bu CHP zihniyeti.

Demirtaş açıklaması

Adaylığı açıklandı, beyefendi Edirnedeki teröristlerin desteklediği adamı ziyaret etti. Bunlar Kürt kardeşlerimi sokağa davet etti, 53 Kürt kardeşim hayatını kaybetti. Bana göre Trabzon bunlara gerekli dersi 24 Haziran'da verecektir. Bizim terör örgütü ile yan yana yürüyenlere verecek oyumuz yok. Kılıçdaroğlu, Ankara'dan İstanbul'a terör destekçileri ile yürüdü. Bunlara gereken dersi sandıkta verelim. Edirne'deki neymiş mahkum değilmiş tutukluymuş. Bana göre cumhurbaşkanı adayı olmanın şartlarının değişmesi lazım.