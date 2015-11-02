Erdoğan'dan Davutoğlu'na tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Kasım seçimlerinin galibi olan AK Parti'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Kasım seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarının netleşmesinin akabinde Davutoğlu'nu telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "tüm partilerin demokratik bir ortamda yarıştıkları 1 Kasım genel seçimlerinin galibi olan AK Parti'yi ve Genel Başkanı Davutoğlu'nu kutladığı" kaydedildi.