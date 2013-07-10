Erdoğan'dan 'çözüm süreci' zirvesi

Başbakan Erdoğan, öğle saatlerinde Başbakanlık Resmi Konutu'na geçti. Erdoğan, burada, Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, Beşir Atalay, Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik Başbakanlık Başdanışmanı Yalçın Akdoğan, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ile bir araya geldi.

Görüşmede, çözüm sürecinin geldiği nokta, PKK’nın sınır dışına hangi oranda çekildiği, doğu ve güneydoğuda PKK'nın yürüttüğü faaliyet ve eylemler, BDP’lilerin Kandil’de örgüt yönetiminden aldığı bilgiler ile BDP heyetinin önümüzdeki günlerde İmralı’ya gerçekleştireceği ziyaret bu zirvede masaya yatırıldı.

Zirvenin toplandığı saatlerde, AKP'nin Meclis’in 14 Temmuz’a kadar çalışmasını öngören bir önerge sunması heyecan yaratırken, bu durum Meclis’in açık kaldığı süre içinde, çözüm sürecinin 2. aşaması çerçevesinde, BDP’lilerin beklediği bir yasal düzenleme paketinin TBMM’ye sunulabileceği iddialarına yol açtı