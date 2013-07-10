T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan'dan 'çözüm süreci' zirvesi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bazı bakanlarla bir araya geldi

10 Temmuz 2013 09:08

Başbakan Erdoğan, öğle saatlerinde Başbakanlık Resmi Konutu'na geçti. Erdoğan, burada, Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, Beşir Atalay, Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik Başbakanlık Başdanışmanı Yalçın Akdoğan, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik ile bir araya geldi.
 
Görüşmede, çözüm sürecinin geldiği nokta, PKK’nın sınır dışına hangi oranda çekildiği, doğu ve güneydoğuda PKK'nın yürüttüğü faaliyet ve eylemler, BDP’lilerin Kandil’de örgüt yönetiminden aldığı bilgiler ile BDP heyetinin önümüzdeki günlerde İmralı’ya gerçekleştireceği ziyaret bu zirvede masaya yatırıldı.
Zirvenin toplandığı saatlerde, AKP'nin Meclis’in 14 Temmuz’a kadar çalışmasını öngören bir önerge sunması heyecan yaratırken, bu durum Meclis’in açık kaldığı süre içinde, çözüm sürecinin 2. aşaması çerçevesinde, BDP’lilerin beklediği bir yasal düzenleme paketinin TBMM’ye sunulabileceği iddialarına yol açtı

ETİKETLER

erdoğançözüm sürecimitpkkkandilçekilmeöcalan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24