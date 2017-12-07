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Erdoğan'dan Çipras'a: Keşke Rumlar göç etmeseydi

"Halklar arasında bir sorun yok, yeter ki ideolojik saplantısı olanları bir kenara koyalım"

07 Aralık 2017 17:52

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'la ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Keşke Rum vatandaşlarımız göç etmeseydi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atina ziyaretinde başbakan Aleksis Çipras’la ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamada ilk olarak konuşan Çipras, “ziyaretinizin sadece tarihi değil aynı zamanda Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir sayfa olmasını dileyerek hoşgeldiniz diyorum” dedi.

Erdoğan ise Celal Bayar’dan sonra ilk kez Yunanistan’ı ziyaret eden Türkiye Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlattı.

Başbakanlığı döneminde Çipras’ın makam odasında üç ayrı Yunan başbakanı ile görüştüğünü, bu nedenle odanın yabancısı olmadığını söyleyen Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos’la yaptığı görüşmeyi kast ederek, “Sayın Cumhurbaşkanı’na da söyledim. Halklar arasında bir sorun yok, yeter ki ideolojik saplantısı olanları bir kenara koyalım” dedi. Cumhurbaşkanı, “Keşke geçmişteki uygulamalar nedeniyle Rum vatandaşlarımız göç etmeseydi. Ama bunlar artık geçmişte kaldı” şeklinde konuştu. 

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