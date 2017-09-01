Erdoğan'dan CHP'ye: Çanakkale'de neler olduğunu gördünüz, bunlar değil miydi, camilerimizi ahıra çeviren...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP'nin Çanakkale'de düzenlediği Adalet Kurultayı'nda bazı kişilerin alkol aldıklarına dair görüntülerin yayınlanmasının ardından CHP'yi sert sözlerle eleştirdi. "Çanakkale'de şehitlerimizin yattığı o topraklarda ana muhalefet partisinin toplantısında nelerin olduğunu gördünüz" diyen Erdoğan, "Onlarda şehitlere, gazilere saygı yok. Bunlar değil miydi, camilerimizi ahıra çeviren..." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Arakan Müslümanları'nın durumuna da geniş yer veren Erdoğan, "Arakan ile ne işimiz var' diyenler tarihi bilmiyor, Myanmar'da şehitliğimiz olduğunu dahi bilmiyorlar" diye konuştu. "Arakan'la ilgili kimse konuşmasa da biz konuşacağız" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Dünya medyası da yaşanan katliamın ortağıdır" dedi.

AKP, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde bayramlaşma töreni düzenledi. Törende Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan söz aldı. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

-Bir başka bayram yaşıyoruz. Bir taraftan terörle mücadele, bir taraftan omuz omuza dayanışmanın olduğu bir bayram yaşıyoruz. Şehitlerimize ve gazilerimize özellikle şükranlarımı sunuyorum.

-Son günlerde şehitlerimiz ve gazilerimiz arasında ayrımcılık fitnesi çıkarmayı çalışanları görüyorum. Her şehidimiz ve gazimizin bizim gözümüzde ayrı bir yeri vardır. Biz tüm şehitlerimize, tüm gazilerimize bu duygularla yaklaşıyoruz.

Şehitlerle ilgili kimlerin ayrım yaptığı yapacağı bellidir. Çanakkale'de şehitlerimizin yattığı o topraklarda ana muhalefet partisinin toplantısında nelerin olduğunu gördünüz. Ayrımcılık işte onlarda var. Onlarda şehitlere, gazilere saygı yok. Bunlar değil miydi, camilerimizi ahıra çeviren... Ülkemizin ve milletimizin birliği ve beraberliği için verdiğimiz mücadelenin birilerini rahatsız ettiğini görüyoruz Bizler saflarımızı sıklaştırdıkça onların planları bozuluyor. Türkiye devleti ve milleti ile oyuna düşmeyi reddetiği için her şeyleri ile üzerimize geliyorlar"

-3 gündür Arakan'la ilgili olarak devlet başkanlarını arıyorum. Bütün bu görüşmelerimle birlikte ayın 19'undan itibaren Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplanıyor. Tüm dünyaya bunu anlatacağız, haykıracağız. Kimse konuşmasa da biz konuşacağız. "Arakan'ın bizimle ne ilgisi var" şeklinde serzenişleri görüyorum. Bu çevreler bizim Myanmar'da şehitliğimiz olduğunun bile farkında değiller. Arakan coğrafi olarak uzaktır ama tıpkı bölgedeki pek çok yer gibi gönül dünyamızın sınırları içindedir. İslam medeniyeti yok edilmek isteniyor. İnşallah bu kanlı oyun Arakan'da bozulacaktır. 1 asır önce 35 bin altını bize gönderen Arakanlı kardeşlerimize, tüm dünyanın yaptığı gibi sırtımızı dönemeyiz. Dünya medyası da yaşanan katliamın ortağıdır. Biz bu meselenin takipçisi olacak, Türk milleti olarak tarihten gelen vefamızı göstereceğiz.

-Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgemizdeki gelişmeler karşısındaki mücadelemizi sahada yer alarak ve siyasi, diplomatik duruşumuzla sürdürmek zorundayız. Ülkemizin herhangi bir şehrinde patlayan herhangi bir terör örgütünün bombası veya saldırısı ile Suriye, Irak'ta yaşananların hiçbir farkı yoktur. Hepsi de aynı amaca yöneliktir. Ya tüm gücümüzle mücadele edeceğiz ya da teslim olup başımıza geleceklere razı olacağız. Ya öleceğiz ya olacağız hedef bu olmalı. Burada hiçbir arkadaşım teslim olmaz. Siyasi, askeri, diplomatik, ekonomik gücümüzle mücadele edeceğiz"

Başbakan Yıldırım: Açıkça söylüyorum soykırımdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce il başkanlarına seslenen Binali Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

-Son günlerde Arakan'da yaşanan vahşet büyük bir insanlık suçu olarak tarihe geçiyor. Sadece Müslüman oldukları için insanları öldürmenin adı açıkça söylüyorum soykırımdır. Cumhurbaşkanımızın yaptığı çağrıyla olumlu gelişmeler olacağını ümit ediyoruz.

-Son zamanlarda dünyada yükselen ırkçılığı son derece tehlikeli ve zararlı bulduğumuzu ifade etmek isterim.

Bir yandan Türkiye'yi kalkındırırken bir yandan da vesayet odaklarına karşı mücadelemizi sürdürerek bu günlere geldik. Yapay krizler oluşturmaya çalışanlar elbette oldu ama asla bunlara prim vermedik, asla vermeyeceğiz.