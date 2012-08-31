'Dokunulmazlık daratılmalı, buna yönelik çalışma yapıyoruz'

CHP Genel Başkanı Adnan Keskin, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "Dokunulmazlıkların daraltılması gerekiyor, daraltılmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yapıyoruz" dediğini aktardı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Hipodrom’da gerçekleşen törende locada yan yana oturduğu CHP Genel Başkanvekili Adnan Keskin ile bir süre sohbet etti.

Görüşmenin içeriğine ilişkin Milliyet gazetesinden Meriç Tafolar'a bilgi veren Keskin, Erdoğan’a BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Şemdinli-Çukurca arasındaki 400 kilometrekarelik bölgenin PKK denetiminde olduğu yönündeki açıklamanın ne kadar gerçek olduğunu sorduğunu belirtti.

Keskin, “Demirtaş, orada çok iddialı bir cümle kurmuştu. İnanmayanlara ‘beraberce gidelim orayı izleyelim’ demişti. Ben de bunu sordum. BDP’nin Genel Başkanı, Türkiye’de PKK’nın bir alan hakimiyeti kurduğuna ilişkin bir iddiası var. Bakanlarımızla beraber Hakkari ve Şırnak’ta bir inceleme yapmanız gerektiğini öngörüyor. Bu çok vahim bir iddia. İddialı bir söz’ dedim. Erdoğan da, ‘Bu iddialar doğru değil. Hayali bir iddia. O sayıdaki bir insanla hakim olmak mantıklı değil. Ayakları yere basmayan iddialar da bulunuyorlar. Zaman zaman BDP, PKK ile aynı paralelde propaganda yapma ihtiyacı hissettiğinden bunları dile getiriyor. Bu konuda katılacağım televizyon programında detaylı bir değerlendirme yapacağım’ dedi” diye konuştu.



'Kılıçdaroğlu sağ salim dönsün'



Keskin, dokunulmazlıklara ilişkin bir değerlendirme yapıldığını belirtirken, “Erdoğan, ‘Dokunulmazlıkların daraltılması gerekiyor, daraltılmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yapıyoruz’ ifadelerini kullandı” dedi. Keskin, Erdoğan’ın daraltmanın kapsamına yönelik bir değerlendirmede bulunmadığını ancak, dokunulmazlığı mevcut haliyle çok geniş bulduğunu belirttiğini anlattı.

Keskin, Sosyalist Enternasyonel toplantısına katılmak üzere Cape Town’da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na vekalet etmesinin de gündeme geldiğini, Erdoğan’ın “Türkiye’ye sağ salim döner umarım” dediğini anlattı. Keskin, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu’nun Suriye konusunda bir süredir yürüttüğü mektup trafiğini gündeme getirmediğini, “Hoş olmazdı. 30 Ağustos Bayramı’nda doğru zemin değildi” sözleriyle ifade etti.



'7 bin lira ödedim, gülüştük'



Erdoğan’ın kendisine açtığı davanın birkaç gün önce sonuçlandığını, kendisinin 7 bin TL ödediğini anlatan Keskin, sohbette bunu gündeme getirmediğini söyledi. Keskin, “Başbakan beni hakaretten mahkemeye vermişti. Ona rağmen tatlı tatlı sohbet ettik, gülüştük bile, medenice konuştuk. Onu dile getirmedim. Hoş bir şey olmazdı. Yüksünme nedeni yapmadım. Onu hiç ödememiş gibi dostça davrandım kendisine” dedi. Keskin, 21 Kasım 2011’de Aydınlık’ta MİT’çi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin verdiği demeçte, “Kozinoğlu olayında Erdoğan’ın kendi karşısında gördüğü kişi ve kurumları eterne etmenin tipik örneğini yaşadık. Bu iktidar, hoşlanmadığı insanların yaşamına son vermeyi kendisine ilke edinmiştir” demişti. Erdoğan da bu sözlerle ilgili olarak dava açmıştı.