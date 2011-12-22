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Erdoğan'dan CHP Milletvekili Keskin'e dava ANKARA (A.A)

22 Aralık 2011 17:45

-Erdoğan'dan CHP Milletvekili Keskin'e dava ANKARA (A.A) - 22.12.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 21 Kasım'da bir gazetede yer alan açıklamasında, ''kendisine hakaret ettiği'' gerekçesiyle 20 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde, Keskin'in 21 Kasım'da Aydınlık Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, ''Başbakan Erdoğan'ın şahsiyet haklarına saldırı kastıyla, gerçek dışı ithamlarda ve ağır hakaretlerde bulunduğu'' ileri sürüldü. Keskin'in açıklamalarından bazı bölümlere yer verilen dilekçede, davalının, beyanlarıyla, eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı savunuldu. Ağır hakaretler içeren söz konusu beyanların, ''siyasi eleştiri ve düşünce açıklaması'' kapmasında mütalaa edilemeyeceği ifade edilen dilekçede, ifade özgürlüğü ve eleştiri hakkının, hiçbir zaman, kişilerin uluslararası metinlerle, anayasayla ve yasayla güvence altına alınan onur ve saygınlıklarının ihlali aracı olarak kullanılamayacağı vurgulandı.

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