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Erdoğan'dan Cerablus mesajı: DAİŞ, PKK, YPG tehdidi bitene kadar operasyon sürecek

"15 Temmuz tavrı Büyük Taarruz ruhunu yansıtıyor"

29 Ağustos 2016 21:42

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Cerablus operasyonu hakkında "DAİŞ, PKK/YPG tehdidi bitene kadar operasyon sürecek" dedi.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. "15 Temmuz tavrı Büyük Taarruz ruhunu yansıtıyor" diyen Erdoğan, "30 Ağustos Zaferi, özellikle bugün ülkemizin birliğine, dirliğine, bu topraklardaki varlığına kasteden terör örgütleri ve şer odakları için ders olmalıdır" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Ülkemizi kutlu yürüyüşünden alıkoymak isteyen terör örgütlerinin hain saldırılarına aldırmadan, ihanet çetelerini bozguna uğratarak, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde mücadelemiz sürecektir. 30 Ağustos Zaferi, özellikle bugün ülkemizin birliğine, dirliğine, bu topraklardaki varlığına kasteden terör örgütleri ve şer odakları için ders olmalıdır. 15 Temmuz kanlı darbe girişimi karşısında milletimizin ortaya koyduğu tavır, bu topraklarda 'Büyük Taarruz' ruhunun ne kadar diri olduğunun ifadesidir.

Türkiye, terör örgütleri arasında ayrım yapmadan, vatandaşlarının can güvenliğini sağlayacak adımları hem ülke toprakları içinde, hem de terör örgütlerinin yuvalandığı komşu ülkelerde atmaya kararlıdır.

Uluslararası Koalisyon ile işbirliği içinde 24 Ağustos'ta başlatılan Cerablus harekatı, bu kararlığımızın ve irademizin bir yansımasıdır. Operasyonlarımız, DAİŞ, PKK ve onun Suriye kolu YPG gibi terör örgütleri vatandaşlarımız için bir tehdit olmaktan çıkarılana kadar devam edecektir."

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