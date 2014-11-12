Erdoğan'dan cep telefonu şirketlerine: Yeni tasarımlarla üretiyorlar, tahrik ediyor insanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, GSM operatörü Turkcell'in kuruluşunun 20. yılı resepsiyonunda yaptığı konuşmada, cep telefonı kullanıcılarının, bakkaldan ciklet alır gibi yenisini aldığını söyledi.

Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen Turkcell'in 20. yılı resepsiyonu, Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv'in açılış konuşması ve yaptığı sunum ile başladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı resepsiyonda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile Turkcell yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

'Türkiye mobil iletişim alanında dünyanın en ileri en iyi ülkelerinden biri'

Resepsiyonda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin mobil iletişim alanında dünyanın en iyi ülkelerinden biri durumunda olduğunu belirterek "Ülkemizin lider mobil iletişim ve teknoloji kuruluşu olan Turkcell, aynı zamanda dünya çapında marka şirketlere sahip olma hedefimizin en başarılı temsilcilerinden biridir. Bu vasfıyla da takdiri hak eden Turkcell'in Türkiye'nin tanıtımına yaptığı katkı bizim için çok önemlidir. Başbakanlığım döneminde diğer ülkelerdeki operasyonlarında sıkıntıya düştüğü her durumda ve her yerde Turkcell'in hakkını hukukunu koruduk. Bundan sonra da korumaya devam edeceğiz.



Turkcell'in Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin arkasında olduğunu daima bildiğine daima hissettiğine inanıyorum. Biz işini iyi yapan ülkeye ve millete katma değer kazandıran herkesin bugüne kadar yanında olduk bundan sonra da aynı şekilde yanında olmaya devam edeceğiz. Turkcell gerçekten de işini iyi yapan bir şirket. Bugün Türkiye mobil iletişim alanında dünyanın en ileri en iyi ülkelerinden biri durumunda ise bunda Turkcell'in de büyük bir payı var" ifadelerini kullandı.

'Ciklet alır gibi bir tanesini daha alıyor'

Her gün cep telefonlarının güncellendiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyada artık milyarlar konuşuluyor. Dünya nüfusunun üzerinde bir rakam telaffuz ediliyor. Bakıyorsunuz bir kişinin elinde bir tane yok. Kiminde 2 kiminde 3. Adeta yarışıyorsunuz bunlarla. Her gün cep telefonları güncelleniyor. Bununla yarışmak da kolay değil. Herkes birbirine bir de havasını atıyor. Diyor yenisi çıkmış. Hemen git bir tane de bakkal dükkanından ciklet alır gibi bir tanesini daha alıyor. Böyle bir yaşam var. Tahrik ediyor insanı. Bunu firmalar boş geçer mi? Bakıyorsunuz yeni yeni farklı tasarımlarla bunları üretmeye devam ediyorlar."