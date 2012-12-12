Erdoğan'dan Cemil Çiçek'e baraj sürprizi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 112 tesisin açılış töreninde Meclis Başkanı Cemil Çiçek’e sürpriz yaptı. Başbakan Erdoğan, Musa Beyli Barajı’nın adına Cemil Çiçek isminin verileceğini açıkladı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın yaptığı 112 tesisin açılış törenine katıldı.

Başbakan Erdoğan, konuşması sırasında Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nu yanına çağırdı.

Bakan Eroğlu ile görüşen Erdoğan, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e sürpriz yaptı.

Erdoğan, Musa Beyli Barajı’nın adına Cemil Çiçek’in isminin verileceğini açıkladı.

Cemil Çiçek’in Yozgat’a milletvekili ve bakan olarak yaptığı katkıları hatırlatan Erdoğan, “Tüm Yozgatlılara hayırlı olsun” dedi.

Kimseyi ötekileştirmediklerini belirten Erdoğan, ''Biz kimlik siyaseti yapmıyoruz. Hizmet siyaseti yapıyoruz. Birilerinin yaptığı gibi toplumu kamplara ayırmıyoruz. Kimseyi ötekileştirmiyoruz. Kimseyi dışlamıyoruz. Kimseyi dışarda bırakmıyoruz. Şu gördüğünüz 780 bin kilometrekare vatan topraklarının tamamını bir Türkiye bütünü olarak görüyoruz'' dedi.

Milliyetçilik tartışmalarına da değinen Erdoğan, “Biz laf milliyetçiliği yapmıyoruz, fiili milliyetçilik yapıyoruz. Eserlerimizle konuşuyoruz” diye konuştu.