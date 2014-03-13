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Erdoğan'dan 'cemaat' diyen gazeteciye tepki: Ne cemaati, açıkça örgüt desene

24 TV'de gazeteci Mustafa Karaalioğlu Başbakan'a soru sorarken cemaat deyince sert bir tepkiyle karşılaştı

13 Mart 2014 12:15

Başbakan Tayyip Erdoğan, 24 TV'de katıldığı programda Star Medya Grup Başkanı Mustafa Karaalioğlu'nun Fethullah Gülen cemaatine ilişkin konununun değerlendirildiği sırada "cemaat" ifadesini kullanmasına sert tepki gösterdi. Erdoğan, Karaalioğlu'na "Neden korkuyorsun, ne cemaati açıkça örgüt desene" dedi. Erdoğan, Karaalioğlu'nun "hareket" sözüne de karşı çıkarak, "Karşımızda örgüt var" ifadesini kullandı. 

Karaalioğlu'nun "Seçimler öncesi, size oy vermiyeceğini söyleyen cemaatin bu tavrından" sorusuna sert bir üslupla karşı çıkan Erdoğan, cemaat ifadesinin kullanılmamasını, bunların örgüt olarak nitelendirilmesi gerektiğini söyledi.

 

Neden korkuyorsun?

 

Bu tepki üzerine cemaat yerine bu kez hareket nitelemesi kullanan Karaalioğlu'na Erdoğan yine karşı çıktı ve "neden korkuyorsun? Bunlar hareket olamaz bunlar örgüt örgüt" diyerek ikinci kez uyardı.

İşte Erdoğan'ın canlı yayındaki o tepkisi:

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