Erdoğan'dan büyüme rakamlarıyla ilgili ilk açıklama

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Mart 2018 dönemine ilişkin dönemsel gayrisafi yurtiçi hasıla verisini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7.4 büyüdü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, büyüme rakamlarını değerlendirdi. Erdoğan, "Tüm ekonomik saldırılara ve oynanan oyunlara rağmen, sağlam makro temeller üzerinde, güçlü büyümeye devam!" dedi.

Erdoğan Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türkiye ekonomisi 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü. OECD ülkeleri arasında birinci, G20 ülkeleri içinde ikinci sıradayız. Dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olmaya devam ediyoruz. 2017 yılında yakaladığımız yüzde 7,4 büyüme oranının ardından 2018 yılına da hızlı başladık. Tüm ekonomik saldırılara ve oynanan oyunlara rağmen, sağlam makro temeller üzerinde, güçlü büyümeye devam!

Ekonomi Bakanı Zeybekçi'den açıklama

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de büyüme rakamlarıyla ilgili sosyal medyadan yorumda bulundu.

Zeybekci, Türkiye'nin hızlı büyümesine dikkati çekerken son dönemde kredi derecelendirme şirketleri başta olmak üzere Türkiye'nin büyüme tahminlerini aşağı çeken kuruluşlara da göndermede bulundu.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"Türkiye, 2018’in ilk çeyreğinde % 7,4’lük büyümeyle AB ülkelerinden hızlı büyürken, OECD’de Hindistan ile zirveyi paylaştı. Büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize eden uluslararası kuruluşlara gerekli cevabı verdik, yakında tahminlerini yukarı yönü revize etmeye başlayacaklar."