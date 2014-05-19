Erdoğan: Biz Soma'ya da, Somali'ye de ulaşacak güçteyiz

Başbakan Tayyip Erdoğan Soma faciasının ardından, "Bize 'Somali'yi bırak Soma'ya bak' tarzında vicdan dışı ifadeler yer aldı. Yaralarımız tazeyken yüreklerimiz kanarken bu eleştiriler üzerinde durmayacağım. Biz Allah'ın izniyle Soma'ya da ulaştık, oradaki yaraları sardık, sarıyoruz, saracağız. Ama Somali'ye de ulaşabilecek bir devletiz" ifadesini kullandı.

Ankara'da düzenlenen TİKA'nın 5 ülkede gerçekleştirdiği projelerin açılışında konuştu.

Erdoğan, Bosna ve Sırbistan'da yaşanan felaketlere ilişkin, "Türkiye derin bir matem yaşarken bazı ülkelerde de büyük felaketlerin yaşandığını üzüntüyle öğrendik" dedi. Soma faciasında hükümete yönelik eleştirilere değinen Erdoğan,

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Türkiye derin bir matem yaşarken bazı ülkelerde de büyük felaketlerin yaşandığını üzüntüyle öğrendik. Bosna ve Sırbistan'da son 120 yılın en etkili yağışları nedeniyle şehirler sular altında kaldı.

Bosna Hersek Cumhurbaşkanı ile görüştüm. Kendilerinin talepleri oldu. Bu sabah o talepleri Sarayevo'ya ulaştırdık.

TİKA işin başından beri işin içierisinde desteklerini sürdürüyor. 44 kişi sel baskınlarında hayatını kaybetti. Can kaybı ve maddi kayıp artabilir.

TİKA'ya tekrar mücadele sebebiyle teşekkür ediyorum. Gerek Bosna Hersek'te gerek Sırbistan'da desteğini sürdürüyor. AFAD ve Kızılay da afet bölgesinde aktif durumda.

Bosna ve Sırbistan halkına başsağlığı dileklerimi özellikle iletiyorum."

"Gürcistan'da da enkaz altında kalanlar olduğu haberini aldık. Bir başka Facia'da Laos'da yaşandı. Askeri bir uçağın düşmesi sonucu Başbakan yardımcısı ve bakanların olduğu 20 kişi öldü. Başsağlığı diliyoruz."

5 proje tamamladık

"TİKA'nın tamamladığı beş ilçedeki beş projeyi anlamlı bir günde hizmete alıyoruz. Bugün 19 Mayıs. Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkarak 95 yıl önce milli mücadelenin ateşini yaktığı o anlamlı günün yıldönümünü idrak ediyoruz.

Gazi Mustafa Kemal doğum tarihi sorulduğunda 19 Mayıs demişti. Anlamlı bir açılış yapıyoruz. TiKA Makedonya'da Gazi Mustafa Kemal'in babası Ali Rıza Efendi'nin yerini tespit etti. Kocacık köyünde bu evi aslında uygun şekilde inşa etmeyi projelendirdi.

Kendi ifadesiyle doğum gününde milli mücadeleyi başlattığı günde 19 Mayıs'ın 95'inci yıldönümünde bu büyük ve anlamlı eseri vücuda getirmenin iftiharını yaşıyoruz.

Sayın Emrullah İşler şu anda Kocacık köyünde. Birazdan kendisine bağlanıp açılışı birlikte yapacağız.

Bir başka TİKA projesi de Filistin'de... Ramallah'da TİKA eliyle son derece modern bir kız ortaokulu inşa ettik. Bu okul 450 Filistinli öğrenciye hizmet verecek. Bu en modern okulun Filistinli kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Çorum Milletvekili Murat Yıldırım şu anda orada. Ona bağlanıp okulu birlikte açacağız.

Üçüncü projemiz Gürcistan'da. TİKA Tiflis'te bir engelli merkezinin tadilatını tamamladı. Bu merkez eğitime önemli katkılar sağlıyor. Bu önemli projenin de hayırlı olmasını diliyorum. Bursa Mİlletvekilimiz Hüseyin Şahin orada. Ona da bağlanacağız ve açılışı yapacağız.

Dördüncü projemizi Somali'de tamamladık. Mogadişu'da şehir içi yollar kullanılamaz haldeydi. Bu yolla için proje talimatı vermiştik. TİKA çalışmaları başlattı ve Mogadişu'ya 23 km uzunluğunda çift yönlü aydınlatmalı sosyal imkanlı örnek bir yol kazandırdı. Güvenlik sorunu nedeniyle zaman zaman duran projeyi bütün zorluklarına rağmen tamamladık. Somali'de Afyon vekilimiz Halil Ürün bulunuyor.

Beşinci ve son olarak Tunus'ta önemli bir tarım projesini yine TİKA eliyle tamamladık. 2012 yılından itibaren Tunus'un yeniden yapılandırılması kapsamında kalkınma ve teknik desteği veriyoruz. Tunus İçiişleri bakanlığına 292 araç ve 42 bin 480 güvenlik malzemesi teslim ettik. 92 belediye hizmet aracı ve 50 iş makinesi teslim ettik. 12 iş makinesi ve 70 traktörü de ayrıca teslim ettik. Bu projelerin de kardeş Tunus halkına hayırlı olmasını diliyorum. Tunus'ta İstanbul milletvekilimiz İbrahim Yiğit bulunuyor. Birazdan ona da bağlanacağız.

Beş önemli projeyi beş ülkeye kazandırıyoruz. 19 Mayıs'ı bu açılışlarla tam da özüne uygun şekilde idrak ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal'in babasının evini yeniden ihya etmek değil sadece, bu beş projenin beşi de 19 Mayıs ruhuna denk düşen projelerdir. Projeler doğrudan doğruya 19 Mayıs ruhuyla örtüşmektedir."

19 Mayıs

"Sevgili gençler... 19 Mayıs 1919'da başlayan ve devam eden süreç, ulusal sınırlarımız içine hapsolunacak bir süreç değildir. Bize çoğu zaman şunu anlattılar. Türkiye saldırıya maruz kaldı. Toprakları işgal edildi. Tüm dünya Türkiye'nin aleyhine tavır takındı. Türkiye yalnız bırakıldı. Hayır... Türkiye o zor süreçte asla yalnız değildi. 19 Mayıs 1919'un kapılarını aralayan Çanakkale zaferimizde Anadolunun evlatları kadar Makedonya, Bosna, Filistin, Suriye, Irak'ın evlatları da dedelerimizle birlikte şehit oldular.

Senegal'den bize karşı savaşmak için getirilen kardeşlerimiz Çanakkale'ye gelip ezan sesini duyunca, bize karşı savaşmayacaklarını ifade edip silahlarını bıraktılar. Çok anlamlıdır. Erzurum işgal edildiğinde dünyada bir çok halk gözyaşı döktü. İzmir işgal edildiğinde İstanbul işgal edildiğinde inanın çok geniş bir coğrafyada kardeşlerimiz ağladı. Afganistan, Hindistan, Pakistan'dan toplanan yardımları hiçbir zaman unutmadık. Ta Arjantin'den ve hemen her ülkeden gelen yardımları ve duaları unutmadık unutmayacağız. Kurtuluş savaşımız şehitlerimizin fedakarlığı kadar dünya sathına yayılmış dost ve kardeşlerimizin desteğiyle dualarıyla zafere ulaştı. Ecdad dünyada el uzattığı gönüller fethettiği için o ecdadın torunları olarak o fethedilmiş gönüllerin muhabbetine mazhar olduk.

Kanuni Sultan Süleyman nerelere hangi anlayışla gitmişti. Abdülhamid-i Sani nerelere hangi anlayışla gitmişti. Bırakın sadece felaketleri.. Bir yerde zulüm varsa oraya gittiler. Biz tarih boyunca hele hele güçlü olduğumuz dönemlerde zayıflara mazlumlara el uzattık. İhtiyacımız olduğunda da yardımlarını gördük. Irk din dil mezhep ayrımı yapmaksınız el uzatmak bizim milli kültürümüzdür.

Bugün burada bir şeyin altını çizerek ifade ediyorum. İktidara geldiğimizde 2002'den önce Türkiye alan el konumundaydı. Büyüyen ekonomiyle birlikte o dönemi kapattık. Artık veren el konumuna yükseldik."

2,5 milyar dolarlık projeler

"Sadece TİKA'ya 1 milyar liranın üstünde kaynak aktardık. Yüzde 335 artış kaydettik. TİKA kurulduğu günden bu yana 15 bin proje gerçekleştirildi. Bunun 13 bin adedini son 11 yılda başlattık ve bunlar bitti. Kalkınma yardımları açısından dünya birincisi olduk. Dünyada ilk beşte yer alıyoruz. 2013 yılında resmi ve özel yardım miktarımız 2 buçuk 3 milyar dolara ulaştı.

Kızılay, Yunus Emre Enstitüsü, Yurt dışı Türkler başkanlığı gibi kurumlarımız dünyanın her yerine ulaşırken, TİKa ile her alanda dost ve kardeşlerimzin yanında olduk. Kazakistan'dan Makedonya'ya Pakistan'dan Zambiya'ya kadar bir çok ülkede 148 okul inşa ettik. 32 ülkenin üniversiteleri ile işbirliği yaptık. 12 Türk Dili ve Edebiyatı bölümü açtık. 5 kıtada 49 sağlık merkezi inşa ettik. Moğolistan'dan Etiyopya'ya kadar ata yadigarı eserleri restore ettik. Su kuyuları açtık, tarımı destekledik, mesleki eğitim verdik... "

'Soma'ya da Somali'ye de ulaşacak güçteyiz'

"Büyük ülke olmak büyük millet olmak neyi gerektiriyorsa o büyüklüğün gereğini yerine getirmenin mücadelesi içinde olduk. Zaman zaman bizim bu yardımlarımız eleştiri konusu yapılıyor. En son bunu üzülerek ifade ediyorum. Somaliyi bırak Soma'ya bak tarzında insaf ve vicdan dışı ifadeler dile getirildi. Acımız daha çok sıcakken yaralarımız tazeyken yüreklerimiz hala kanarken bu eleştiriler üzerinde durmayacağız. Ama şunu ifade edeyim. Biz Allah'ın izniyle milletin desteğiyle Soma'ya da ulaştık ve oradaki yaraları sarıyoruz ama Somali'ye de ulaşacak güçte bir devletiz. 2002 öncesi ülke değiliz artık.

Bingöl depreminde bir yılda şehri inşa ettik. Eser orada gitmek isteyen gider görür. Öyle lafla değil, ilgili bakanlarım şahsım 24 saat içinde hepimiz orada yerimizi aldık. Kütahya Simav'da deprem oldu. Anında... Bir yılda yeni Simav'ı inşa ettik. Şimdi Simav'ı tanıyamazsınız. Arkadan büyük bir felaket. Van depremi... Bir yılda biz yeni Van'ı inşa ettik. Erciş'iyle merkeziyle çevresiyle hepsini inşa ettik. Beş katrilyon harcadık biz Van depreminde. Bizden öncekiler gibi deprem felaketinin altında kalan bir iktidar olmadık hamdolsun biz. Bizden öncekiler depremden sonra iktidarı bırakıp kaçıp gittiler. Biz tam aksine orada daha modern bir şehir nasıl inşa edilir bunun gayreti içinde olduk."

'Soma'da ölenlerin aileleri için tedbirleri aldık'

"Şimdi de Soma'da biz o 371 kardeşimizin tüm aileleri için her türlü tedbirimizi aldık. Kendilerine istismara fırsat vermeyecek şekilde bu konuda AFAD devreye girmiştir ve yapacağı çalışmalar olacaktır. Bununla ilgili istismarlar olabilir. AFAD sadece bu iş için hesap açmıştır. Kimse bu oyuna gelmesin. Herhangi bir yardım yapacak olan AFAD'daki özel hesaba yatırsın. Orada gerek şehitlere gerek yakınlarımıza dağıtımı yapılacaktır."

Yılmaz Özdil göndermesi

"Sel baskınlarına yangınlara tıbbi destek ihtiyacı olanlara ulaştık.Şu anda Bosna'da varız, Sırbistan'da varız Afganistan'da da varız. Evet biz Türkiye'yiz... Sadece afetlere ulaşan değil en keskin tedbirleri alan da biz olduk.

Sadece afetlere ulaşan değil, afetlere karşı en keskin önlemleri de alan biz olduk. Çürük binaları yıkıp yenilerini teslim ederek büyük devlet olmanın gereğini yaptık. Biz vicdan sahibiyiz. Fakat insanlıktan nasibini almamış, zerre kadar vicdanı olmayan, ahlak değerlerityle yakından alakası olmayan bazı tipler de onlar buna buna müstehatır diyecek kadar seviyesizdirler. Bir diğeri de kalkıyor çok çok ahlaksızca ifade kullanıyor. Bu yazıyı yazanların patronları kendi gazetelerinde nasıl barındırıyor. Sen bir patron olarak sen de aynı zihniyetin mensubusun. Kimse müstehaktır diyemez. Bunlar ne gazidir ne şehittir .... diyenleri yanında barındıranlar bu zihniyettedir. bunları yanında barındıramazsın."