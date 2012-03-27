Erdoğan'dan BM'ye: Suriye'deki insan hakları ihlallerine sessiz kalmayın

ABD Başkanı Barack Obama ile önceki gün Suriye’yi masaya yatıran Başbakan Tayyip Erdoğan Seul’deki Nükleer Güvenlik Zirvesi’nin ilk gününü yoğun diplomatik temaslarla geçirdi.

Toplantıya katılan bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapan Erdoğan’ın ana gündemini Suriye oluşturdu. Erdoğan dün ilk olarak Ürdün Kralı Abdullah ile görüştü. Görüşme öncesinde oğlunu tanıştıran Abdullah ile Erdoğan arasında samimi diyaloglar yaşandı. Erdoğan, Abdullah ve oğlunun ayakkabılarına bakarak, “İkinizin de ayakkabıları aynı model” diye takıldı.

Şili daveti Şili Cumhurbaşkanı Sebastian Pinera ile yarım saatlik bir görüşme yapan Erdoğan, yarım kalan ziyaretin tamamlanması için davet aldı. Pinera, Erdoğan’a kalabalık bir iş adamı heyetiyle Şili’ye gittiği gün Mavi Marmara baskını nedeniyle Türkiye’ye döndüğünü hatırlatarak, “Sizi en kısa zamanda Şili’de ağırlamak istiyoruz” dedi. Erdoğan da programını ayarlayabilmesi durumunda Şili’ye gelmeyi çok istediğini söyledi.

Sürpriz görüşme

Bu görüşmenin ardından Erdoğan, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon’la bir araya geldi. Erdoğan, Ban’dan Suriye’de ölümlerin durdurulması ve yaraların sarılması için biran önce harekete geçilmesini istedi. Erdoğan, “Suriye’deki insan hakları ihlalleri son safhaya geldi. Bunlara seyirci kalınamaz. Her geçen gün Türkiye’ye göç akını artıyor” dedi. Erdoğan, Suriye’deki gelişmeleri liderlere anlatarak bir an önce uluslararası hukuka uygun çözüm bulunmasını istedi. Erdoğan dün ayrıca İtalya Başbakanı Mario Monti, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani ile de görüştü.