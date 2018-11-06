Erdoğan'dan "Binali Yıldırım İBB adayı olacak" iddiasına yorum

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın 31 Mart'taki yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olacağı iddiasına "Sizin gönüllerinizden geçeni takvim içinde hayata geçiririz" yorumunu yaptı.

Partisinin grup toplantısının ardından konuşan Erdoğan, ABD'nin İran'a yönelik yaptırım kararına ilişkin soruya, "Biz yaptırımları doğru bulmuyoruz. Çünkü bize göre bu yaptırımlar dünyanın dengesini bozmaya yönelik yaptırımlardır. Bunlar, uluslararası hukuka da diplomasiye de aykırı. Emperyal bir dünyada yaşamak istemiyoruz" yanıtını verdi.

Erdoğan, bakanların yerelde aday olup olmayacağına ilişkin soruya ise, "Darda, zorda kalmadıkça neden olmasın" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Binali Yıldırım'ın İBB adaylığı iddiasıyla ilgili, "Sizin gönüllerinizden geçeni takvim içinde hayata geçiririz" diye konuştu.

Erdoğan, ABD-YPG ortak devriyesiyle ilgili, "Bunları kabul etmemiz mümkün olmayacağı gibi böyle bir durum sınırda ciddi olumsuzluklara neden olur" ifadesini kullandı.