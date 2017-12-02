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Deutsche Welle

Erdoğan’dan Berlin’e takas önerisi

Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'ya Türkiye’de tutuklu Alman vatandaşlarının Ankara'nın Almanya'dan istediği kişilerle takas edilmesini teklif etti.

02 Aralık 2017 03:30

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşları ile ilgili sürdürülen gizli müzakerelerde Alman hükümetine tutuklu takası önerisinde bulunduğu iddia edildi.

Alman Der Spiegel dergisinin ulaştığı bilgilere göre, Erdoğan tutuklu Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel ve diğer tutuklu Alman vatandaşlarının serbest bırakılması karşılığında 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin sorumluları arasında olduğu iddia edilen ve Almanya'da bulunan Türk subayların Türkiye'ye iadesini talep etti.

Erdoğan'ın bu teklifi, Almanya'da 24 Eylül'de yapılan genel seçimlerden bir hafta sonra Başbakan Angela Merkel adına İstanbul'a giden eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'e de yaptığı, Schröder'in ise bu teklifi "kesinlikle kabul edilemez” diyerek reddettiği belirtildi.

Almanya'ya sığınan Türk subayları, iki ülke arasındaki gerilimi artıran konulardan biri. Türk hükümeti, darbe girişiminden sonra Almanya'ya kaçarak iltica başvurusunda bulunan Türk generallerin iadesini talep ediyor. Alman yasalarına göre bu tür bir takas mümkün değil.

Peter Steudtner'in serbest bırakılması

Haberde Büyükada davasında tutuklu yargılanırken serbest bırakılan Alman vatandaşı Peter Steudtner'in serbest bırakılması için gizli yürütülen müzakerelere değinildi.

Alman hükümetinin görüşmelerin içeriğini açıklamayı reddettiği belirtilen haberde, Sol Parti Milletvekili Stefan Liebich'in önergesine cevaben "devlet çıkarı nedeniyle” müzakerelere ilişkin bilgi verilemeyeceğine işaret edildi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AÜ/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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