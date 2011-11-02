Erdoğan'dan bedelli sinyali

T24- Başbakan Tayyip Erdoğan, bedelli askerlik çalışmasını doğruladı. İçeriği henüz netleşmese de bedelin en az 10 bin euro olacağı söyleniyor.





Binlerce kişinin beklediği bedelli askerlik müjdesi bu kez en yetkili ağızdan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Başbakan Erdoğan, bir süredir gündemde olan bedelli askerlikle ilgili çalışma olduğunu doğruladı. Bedelli askerliğin en az 10 bin euro olabileceği konuşuluyor.





Başbakan Erdoğan dün Almanya’ya hareket etmeden önce soruları yanıtlarken, bedelli askerlikle ilgili şunları söyledi: “Yeni bir çalışma değil, eski bir çalışma ama süreç itibarıyla ‘şu gün olacak’ diye bir şey yok. Bizim de tabii gönlümüzde yer alan bir an önce neticelendirip, tüm çerçevesini, içeriğini açıklamak suretiyle bu adımı atmaktır. Tahmini çerçevesi ne olacak, içeriği ne olacak bunun üzerindeki çalışmalarımızı Milli Savunma Bakanlığı vasıtasıyla yapmak suretiyle belli bir noktaya getirdikten sonra zaten açıklarız. Ama şu anda ‘içeriğinde şu var, tarih şudur’ dememiz yanlış olur. Netice alacağımızı umuyorum.”





En az 10 bin euro olabilir





Yeni çıkarılacak olan bedelli askerlikte ise bedelin en az 10 bin euro olabileceği konuşuluyor. İlk etapta yararlanabileceklerin sayısının 100 bin olduğu, sayının 200 bine kadar çıkabileceği tahminleri yapılıyor. Eğer yaş sınırı 28’de tutulursa başvuracakların sayısının 200 bin civarında, eğer 30 ve daha üstü olarak kabul edilirse 100 bin civarında olacağı belirtiliyor. Bedelli için başvuru 100 bin dolayında olursa, gelecek gelirin 1.8 milyar lira olması bekleniyor. Elde edilecek gelirin şehit ailelerine verileceği, yine deprem için de kullanılabileceği ifade ediliyor.







Daha önceki Genelkurmay başkanları bedelli askerliğe karşı çıkarken, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, bedelli askerlikten şimdiye kadar toplam 125 bin 844 vatandaşın yararlandığını belirterek, “Bedelli askerliğe karar verilirken halkımızın hassasiyetleri, anayasada belirtildiği şekilde vatan hizmetinin herkes için hak ve ödev olduğu, fakir-zengin ayrımcılığına gidilmemesinin çok önemli hususlar olduğunu düşünüyorum” demişti.





En son depremde çıkmıştı





Bedelli askerlik 1987, 1992 ve 1999 yıllarında olmak üzere 3 kez çıkarıldı. 1999 yılındaki bedelli askerlik o yıl 17 Ağustos’ta meydana gelen Marmara depreminin ardından gündeme geldi. Yaklaşık 72 bin kişi yararlandı. Elde edilen gelir ise deprem için kullanıldı. 1999 yılında çıkartılan kanunda, 1973 ve öncesinde doğanlara bu hak tanındı. 1999 yılında çıkan Bedelli Askerlik Kanunu’nda öngörülen bedel, 40 yaşın altındakiler için 15 bin Alman Markı (yaklaşık 7.500 euro), 40 yaşını aşmış olanlar içinse 40 bin Alman Markı idi. Bu bedeller, ilki başvuru esnasında olmak üzere, 3 taksitte ödendi. 1 milyar 66 milyon mark gelir gelde edilmişti. 1987’de 18 bin 433, 1992’de 35 bin 111 ve 1999 yılında da 72 bin 290 vatandaş bedelliden yararlandı.





