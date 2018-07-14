Erdoğan'dan 'Bedelli askerlik' açıklaması: Kararname çıkarabiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerden sonra gündeme alınacağını duyurduğu bedelli askerlik konusunda bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlayabileceklerini açıkladı.

Brüksel'deki NATO toplantısı dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamada bulunan Erdoğan, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Milli Savunma Bakanımız çalışmalarını yapacaklar hazırlıklarını yapacaklar. Bunu inşallah seçimden sonra ele alacağız demiştim. Nasılı, nedeni, her şeyiyle, MSB yapacak çalışmayı. Ne kadar kişiyi kapsayacak, hangi yaş grupları arasında olacak, ücret ne kadar olacak, tüm bu konular belirlenecek. Zannediyorum en kötü ihtimalle yeni yasama döneminde açıklamış oluruz. O zamana kadar da hazırlıklarımızı bitirmiş oluruz. Belki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkarmayı da deneyebiliriz. O zaman daha erkene çekmiş oluruz."