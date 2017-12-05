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Erdoğan'dan bazı vergi kanunlarında değişiklikleri kapsayan kanuna onay

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden söz konusu değişikle ilgili açıklama yapıldı

05 Aralık 2017 04:12

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 7061 sayılı "Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca iki kanunu onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlık'a gönderdi.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7061 sayılı "Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı.

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