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Erdoğan'dan Bayram telefonları...

Özgür ALTUNCU/İstanbul, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kurban bayramı vesilesiyle Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Sabah, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Bangladeş Cumhurbaşkanı A

01 Eylül 2017 02:26

Özgür ALTUNCU/İstanbul, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kurban bayramı vesilesiyle Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Sabah, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Bangladeş Cumhurbaşkanı Abdul Hamid\'i telefonla arayarak tebriklerini iletti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde gerçekleşen bu telefon görüşmelerinde, Kurban bayramının başta Müslümanlar olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Myanmar\'da yaşanan insani krize bir an önce çözüm bulunması için ortak çaba harcanmasının önemini de vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam ülkelerinin liderlerinin bayramlarını tebrik vesilesiyle, Moritanya Devlet Başkanı Muhammed Veled Abdülaziz, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile de gün içerisinde birer telefon görüşmesi yapmıştı.
 

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