Erdoğan’dan, Bayburt ve Gümüşhane’ye havaalanı müjdesi (5)

ERDOĞAN, EREN BÜLBÜL’ÜN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt ve Gümüşhane programlarının ardından helikopterle geldiği Trabzon’un Maçka İlçesi\'nde, geçen 11 Ağustos\'ta PKK\'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle kurşunların hedefi olarak şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül ve ağabeyleri ile basına kapalı ziyarette görüştü.

“KİMSE BU ÜLKENİN BİLEĞİNİ BÜKEMEYECEK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülbül ailesini ziyareti sonrası Reşadiye Sokak üzerinde bulunan evin önünde toplanan kalabalığa hitap etti. Eren Bülbül ve aynı saldırıda şehit olan Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik’e Allah’tan rahmet dileyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bölgenin şehit topraklarlı ve şehitlerin en yoğun olduğu yerler olduğunu söyledi. Erdoğan, “Bu şahadetler ‘Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda, canı cananı bütün varlığımı aslanda hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda’ diyerek bu yolda yürüyoruz. Rabbim inşallah bize de bu makamı lütfetsin. Sizler bizi bu yola çıktığımızdan beri çok sevdiniz, hiç yalnız bırakmadınız. Bu yolda beraber yürüdüğümüz sürece de Allah’ın izniyle kimse bu ülkenin bileğini bükemeyecek. Hiç endişeniz olmasın. Şuradan şöyle bir ses gelmiş, acaba şu ülke ne der, acaba bu kuruluş ne der, hiç kafanızı bunlara takmayın. Şuna bakın. Allah ne der? Allah’tan başka galip yoktur. Hep galip olan odur. Ecdadımız bunun için yürümedi mi? Bunun için fetihler olmadı mı? İşte son 15 yıla damgamızı vurduk ve emin adımlarla ilerliyoruz. 780 bin kilometre karelik vatan topraklarını ilmik ilmik dokuyoruz. Yeniden bu vatanı inşa ediyoruz” dedi.

“DAMADA SÖYLEYECEĞİZ BU İŞİ BİTİRMELİ”

Kalabalık arasında bir kişinin ilçelerinde doğalgaz olmadığını hatırlatması üzerine Erdoğan “Damada söyleyeceğiz bu işi biran önce bitirmesi lazım” yanıtını verdi.

2019’un bir kırılma noktası olduğunu ve artık her şeyin eskisi gibi olmayacağını kaydeden Erdoğan, “Daha değişik bir sürecin içerisine gireceğiz. Bu sürece darbeyi şu karşımdaki topluluk vuracak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile bir reform gerçekleştireceğiz. Önümüzde 16 ayımız var. Bu süreyi iyi değerlendireceğiz” diye konuştu.

Şehit Eren Bülbül için slogan atılması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan “Eren bizim kalbimizde. Tüm şehitler bizim kalbimizde. Şehitlerimizle beraber yaşıyoruz, yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

Partisinin emeğin partisi olduğunu ifade eden Erdoğan, \"Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Her eve bu Ak Parti\'nin icraatlarını anlatmaya var mıyız? Biz emeğin, beraberliğin, kardeşliğin partisiyiz. Ayrılığın gayrılığın değil. Onun için de diyoruz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet\" diye konuştu.

\"KUYMAĞI BİRAZ FAZLA YİYİN\"

Rabia işareti yaparak kalabalığın kendisine eşlik etmesini isteyen Erdoğan vatandaşlardan sesin az çıkması üzerine \"Olamadı olmadı ya hu, bu size yakışmadı. Kuymağı biraz daha fazla yiyin\" esprisi, gülüşmelere neden oldu.

Erdoğan daha sonra Ankara\'ya gitmek üzere Maçka ilçesinden ayrılarak Trabzon Havalimanı\'na hareket etti.

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