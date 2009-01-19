Erdoğan'dan Batı'ya 'Diyarbakır fırçası'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Batı Avrupalılardan “eskortlarını iyi seçmelerini” istedi.



Brüksel'de Avrupa Politika Merkezinde konuşan Erdoğan, soruları yanıtlarken, “Türkiye'yi gelip ziyaret etmeniz önemli, ama eskortlarınızı iyi seçmenizde fayda var” dedi. “Çünkü bu eskortlar zaman zaman yanlış seçilince yanlış istikametlere götürdüğünü” kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



“O zaman da dostlarımız gerçekleri tam anlamıyla görme imkanını bulamıyor. Bu konuda biz de kendilerine yardımcı olmak isteriz. Mesela Türkiye'ye bugüne kadar gelenler hep 'Bizi Diyarbakır'a götürün' demişlerdir. Ama Türkiye sadece Diyarbakır değildir. Türkiye'nin 81 vilayeti var. Niye Kayseri, Konya, Edirne, İzmir değil? Niçin dostlar başka illere de gitmek istemiyor, bu soruyu hep kendime sorardım. Bu, tek düze bir bakış getirir. Bunu ortadan kaldırmak lazım. Avrupalı dostlar Türkiye'nin 81 vilayetini görsünler, sadece bir-iki vilayetle ülkeyi değerlendirmesinler, bu haksızlık olur. Kaldı ki, Diyarbakır'ın Türkiye'nin milli bütçesinden aldığı nasip çok çok ciddidir.”



'Yalan yanlış haber yapan medyayı içeri sokmayın'



Erdoğan, başka bir soru üzerine, Batılıların medya konusunda yanlış bir bilgilendirme içinde olduklarını, “bunu düzeltmeleri gerektiğini” belirtti. “Recep Tayyip Erdoğan medyaya sansür uygulamamıştır” diyen Erdoğan, daha sonra şöyle konuştu:



“Teşkilatıma, 'Yalan yanlış haber yapan medyayı içeri sokmayın' demişimdir. İfade aynen budur. Yazılı veya görsel medyanın yalan yanlış haber yetkisi olduğunu düşünüyorsanız, kusura bakmayın, bu anlayışınıza saygı duyamam. Eğer doğru habercilik yapmıyorsanız halkı yanlış istikamete sevk edersiniz. Medyanın görevi doğru istikamete sevk etmektir. Türkiye'de de, Batı'da da bunu bekliyoruz. Yüzlerce basın mensubunun içeride olduğundan, haklarında davalar açıldığından bahsediyorsunuz. Lütfen bunları da iyi inceleyin. Böyle bir şey yok. 301 ile yeni bir dönem başladı. Geçmişte açılmış davaların birçoğu düşmüştür.”

