Erdoğan'dan Başsavcı'ya: Cübbeni çıkar da gel

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Gönen Belediye Binası'nın açılışında yaptığı konuşmada Yargıtay Başsavcısı'na sert cevap verdi. Erdoğan "TBMM’nin üzerinde kendisini görme gayreti içinde olanlar güveniyorsan kendine gelecekteki makam hesaplarını yap. Çıkar cübbeni gel, siyaset meydanında mücadeleni yap" dedi.



Halk oylaması sonucu, ''Türkiye'de artık üstünlerin hukuku değil hukukun üstünlüğü geçerli olacak'' sözünü verdiklerini anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:



''Hukuk belli bir zümrenin, belli bir kitlenin, belli siyasi görüşlerin arka bahçesi değil Türkiye'nin bahçesi olacak, milletin bahçesi olacak' dedik. Bundan rahatsız oldular. Milletimiz de dedi ki, 'evet hukuk milletin bahçesi olacak', yüzde 58 böyle dedi. Yüzde 42 buna hayır diyor. İşte bu milletin bu kararını hazmedemeyenler, değişimi dönüşümü içlerine sindiremeyenler, cübbeleri üzerinde olduğu halde siyaset yapmaya devam ediyorlar. Bizi yargıyı siyasallaştırmakla itham edenler, şu anda kendi oturdukları makamları bir siyasi partinin il başkanları gibi kullanabilme cüretini gösteriyorlar.



Bunlar kendilerini Cumhuriyetin tek ve yegane sahibi sanıyorlar. TBMM'nin üzerinde kendisini görme gayreti içinde olanlar var. Eğer kendini o seviyede görmek istiyorsan, sana bu millet bir şey söyler, 'Güveniyorsan kendine, gelecekteki makam hesaplarını yapma, çıkar cübbeni gel siyaset meydanında bu mücadeleye gir', adama bunu söylerler.



Önümüzdeki hafta 87. kuruluş yıldönümünü kutlayacağımız Cumhuriyet adı üstünde Cumhur'un rejimidir. Yani sizin rejiminizdir, milletin rejimidir. Cumhuriyetin sahibi millettir. Hiç kimse kendisini milletin hür iradesiyle seçtiği egemenliği kalkıp ta kendi eline alamaz. Orada egemenlik milletin.



TBMM'ye, milletvekillerine, siyasi partilere, kimse kalkıp da emir veremez, talimat veremez onları korkutamaz, tehdit edemez. Hiç kimsenin kendisini yasama ve yürütme erklerinin üzerinde görme, onlara istikamet çizme yetkisi yoktur ve olamaz.



Ortada demokrasiye yönelik ciddi bir üslup hatası var, ortada TBMM'ye yönelik çok ciddi tehdit var. Aynı zamanda yürütmeye yönelik de bir tehdit var. Zira parlamentoda yüzde 65 çoğunluğa sahip bir iktidar partisini sürekli bazı kullandıkları ifadelerde tehdit etme gayreti içinde olanlar var. Ortada milletin takdirine, milletin teveccühüne ciddi bir hazımsızlık var.



TBMM, başkanı aracılığıyla gereken cevap vermiştir. Siyasi partiler gereken cevabı vermiştir. Ancak CHP, kendisini de ve kendi varlığını da kendi yetkisini de hedef alan bu tavır karşısında ne yazık ki her zaman yaptığını yapmış, statükodan yana tavır almıştır.





"CHP'de eski tas eski hamam"



Demokrasinin en önemli parçası olan partilerden ve özellikle ana muhalefet partisi CHP'den bu olayda demokratik iradeye gölge düşüren bu yanlışlık karşısında millet lehine bir duruş beklerdik. CHP, her zaman olduğu gibi demokrasi ve sivil siyaset tarafında pozisyon alamamıştır. CHP, herşeyin eskisi gibi olduğunu zihniyetin değişmediğini bir kez daha ispat etti. Yani CHP'de eski hamam eski tas.''



Erdoğan, 12 Eylül Halk Oylaması öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun il il dolaşarak 'Başörtüsü sorununun biz çözeriz'' dediğini, bu konuda basına mülakatlar verdiğini söyledi.



Hükümet olarak kendilerinin de bu vaadi halk oylamasından sonra hatırlatacaklarını söylediklerini ve sözlerini tuttuklarını ifade eden Erdoğan, "CHP Genel Başkanı'nın verdiği sözün takipçisi olduklarını" kaydetti.



Erdoğan, konuyla ilgili arkadaşlarına gerekli talimatı verdiğini ve çalışmalara başladıklarını ancak CHP'nin ise verdiği sözden çark etmek için çareler aradığını, ön şartlar koşmaya başladığını öne sürdü.



''Bu özgürlüktür. Özgürlüklere şart mı konulur. Nasıl olur da ön şart koşarsın'' diyen Erdoğan, ''CHP Genel Başkanı meseleyi bir eğitim hakkı, bir inanç özgürlüğü meselesi olarak görmüyor. Yaptığı tasarımlarla genç kızlara kılık-kıyafet dayatıyor. Başka başka konuları gündeme getirerek ön şartlar atarak işi yokuşa sürüyor. Bu konuda kendisi hiçbir girişimde bulunmuyor. 'Bizim teklifimiz de şudur' demiyor'' diye konuştu.





"Horozu çok olan köyün sabahı geç olur"



CHP Grup Başkanvekili'nin başörtüsü yüzünden Cumhuriyet resepsiyonunu boykot edeceğini açıkladığını, genel başkanın ise ''böle bir kararımız yok'' dediğini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:



''(Şunu şunu yaparsan bunu) yaparız diyor. Ya sen onu bırak. Sen bu konuda söz verdin mi, verdin. Buna ön şart koşma, dürüstsen samimiysen yapacağını yap millet bunu bekler. Bir yandan 'özgürlükçüyüz' diyorsun bir yardan 'başörtüsü meselesini çözeriz' diyorsun bir yandan çözüm girişimlerine destek vermiyor, üstüne üstlük çözüm çabalarını ve millet iradesini tehdit eden birilerinin arkasında duruyorsun. Genel başkan bir tarafa çekiyor, milletvekilleri grup başkan vekilleri bir tarafa çekiyor.



Horozu çok olan köyün sabahı geç olur. Çok seslilik iyidir hoştur, ahenk yoksa senfoni değil kakafoni olur curcuna olur. CHP'de davul kimin boynunda tokmak kimin elinde açıkçası görmekte zorlanıyoruz. Bu ülkede zaman zaman bir takım karanlık güçler, kirli senaryolarla kirli oyunlarla bir takım provokasyonlarla siyasete rota çizmenin gayreti içinde oldular.



Bunu 28 Şubat’ta yaşadık. Bu iktidarımız döneminde çeşitli şekillerde yaşadık. Bir takım sahte hocaları kullandılar. Çetelerle bir takım oyunlar sahnelendi. Danıştay saldırısı gibi suikast girişimleri gibi terör saldırıları, Dörtyol, İnegöl provokasyonları gibi tahriklerle millet korkutulmaya sindirilmeye çalışıldı. Şimdi bu günlerde de benzeri kirli oyunlar tekrar tezgaha sürülmek isteniyor. Üniversitelerde gençlerimiz tahrik ediliyor. İlkokullardan çekilen fotoğraflar provokasyon aracı olarak kullanılıyor. Medya bir kez daha bu psikolojik operasyonun aracı haline geliyor. CHP, tekrar bu senaryolara gözünü kapatıyor, çirkin senaryoların arkasında duruyor. Ne bu provokasyonlara göz yumarız, ne de provokasyonlarla psikolojik operasyon yapanlara eyvallah deriz.



Bu yöntemlerin son kullanma tarihi çoktan dolmuştur. CHP'yi de genel başkanını da dik durmaya sözlerini tutmaya, verdiği sözlerin arkasında durmaya davet ediyorum. Sandık kurulunca 'biz çözeriz' diye halkın karşısına çıkanlar, sandıklar kapatıldığı andan itibaren çark ettiler.''





