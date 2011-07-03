-ERDOĞAN'DAN BASKETBOLCULARA MORAL TELEFONU ANKARA (A.A) - 02.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 33. FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu Fransa'yı yenerek finale yükselen ve yarın Rusya ile karşılaşacak A Milli Bayan Basketbol Takımı'na başarılar diledi. Başbakan Erdoğan, Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel'i final maçı öncesinde telefonla arayarak, ''Potanın Perileri''ne moral verdi. Erdoğan, Demirel ile yaptığı görüşmede, A Milli Bayan Basketbol Takımı'nın finale çıkmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, Türkiye'nin gelişiminin her alanda olduğu gibi sporda da kendini gösterdiğini ifade etti. Final maçı öncesinde ''Potanın Perileri''ne başarılar dileyen Erdoğan, Demirel'in yanında bulunan milli takım antrenörü Ceyhun Yıldızoğlu ve takım kaptanı Nevriye Yılmaz ile de konuşarak, onları da tebrik etti ve finalde de başarı göstereceklerine inandığını söyledi.