Erdoğan'dan Barzani'ye: Sağına eski Fransız bakanı, soluna Yahudiyi almışsın!..

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Mesud Barzani'ye sert sözlerle yüklendi. "Arkanda sadece İsrail var" diyen Erdoğan, "Sağ tarafına eski Fransız Dışişleri Bakanı'nı almışsın, sol tarafına Yahudiyi almışsın" dedi.

Erdoğan daha önce "Fotoğraflara bakıyorsunuz sağında eski Fransız bakan Kouchner, solunda Fransız yazar Henry-Levy, herhalde bunlardan alıyor gücü" demişti.

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Kanaat Önderleri ile Buluşma toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı, Barzani'ye "Devlet yönetiyorsun, eyalet yönetimi de olsa bu bir yönetim" sözlerine sarf etti.

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Erdoğan şöyle konuştu:

"Dünya, etme bulma dünyasıdır"

Dünya, etme bulma dünyasıdır. Samimi olmazsan, dürüst olmazsan bunun cezasını ama bu dünyada, ama ebedi dünyada çekeceksin. Bunlar samimi değil, dürüst değil. Bu ülkeyi parçalamak için bu adımı attılar. Mücadelemizi de sonuna kadar devam ettireceğiz. Hukuk yoluyla her türlü adımı atacağız. Suriye ve Irak'ta oynanan oyunların amacı Türkiye'yi güneyden kuşatmaktır. Bu kuşatma faaliyetinin sınırları, fiziki sınırlarımızdan ibaret değildir. Ülkemizin içini de kapsayan büyük bir oyundan bahsediyorum. Bu oyunu da bozacağız, hiç şüphem yok. Bölgemizde iç çatışmaların, acıların, gözyaşılarının hiç dinmediği yerlere bakın. Hiçbiri Türkiye'den daha zengin değildi, tek parçayken bile istikrarı yakalayamamış bu bölgelerin, parçalanmışken daha iyiye gideceğini beklemek akıl karı değildir.

"Devlet yönetiyorsun, eyalet yönetimi de olsa bu bir yönetim"



Hep söylediğimiz gibi, değerli kardeşlerim. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Budur bizim çıkış yolumuz. Kardeşlerim, bugün sizlerle açık yüreklilikle konuşacağım. Gizli saklı olmayacak. Birileri çocukluk hayallerini gerçekleştirecek diye bölgenin güvenliğinin tehlikeye atılmasına izin veremeyiz. "Benim hayallerim vardı, işte şimdi o hayallerimi gerçekleştirdim" havasına girmek, bu da hayaldi. Referandum denilen olay bir sebeptir, ama netice değildir. Netice bundan sonrasıdır. Hava sahalarını kapattık, yakında sınırları da kapatacağız. İran, Irak, Suriye var etrafında. Hadi bakalım, nasıl çıkacaksın? Ya sen devlet yönetiyorsun, eyalet yönetimi de olsa bu bir yönetim. Duygusal olarak, kendini tatmin etmek için böyle bir adım atılır mı? Memurun maaşını ödeyemiyordun bize geldin. Arkanda sadece İsrail var. Sağ tarafına eski Fransız Dışişleri Bakanı'nı almışsın, sol tarafına yahudiyi almışsın. Bunlar seni nereye götürecek?