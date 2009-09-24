Erdoğan'dan barışçıl amaçlı 'nükleer'e destek!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin nükleer silahsızlanma ve yayılmanın önlenmesi zirvesinde bir konuşma yaptı.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, nükleer silaha sahip olmanın, ülkelere ilave güvenlik sağlamadığını bilakis bölgesel istikrara zarar verdiğini söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin barışçıl amaçlı nükleer programlarıysa desteklediğini belirtti.

BM Güvenlik Konseyi'nde Barack Obama başkanlığındaki nükleer silahsızlanma konulu toplantıda konuşan Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin nükleer silahsızlanmaya yönelik adımlara destek verdiğini vurguladı.

"Bu yönde hukuki bağlayıcılığı olan kapsamlı bir anlaşma yapılmasına yönelik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz" diyen Erdoğan, Türkiye'nin barışçıl amaçlı nükleer programları desteklediğini belirtti. Erdoğan, nükleer silahlarınsa istikrara zarar verdiğini söyledi.

İlk kez Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık eden Amerikan Başkanı Obama da, nükleer silahların olmadığı bir dünya çağrısını yineledi.

Toplantıda, nükleer silahların azaltılması ve yayılması çağrısı yapan bir karar da oybirliğiyle kabul edildi.