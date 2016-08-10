Erdoğan'dan bankalara faiz uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Türkiye

İhracatçılar Meclisi üyeleriyle istişare toplantısında konuştu. Bankalara faizlerin

düşürülmesi çağrısı yapan Erdoğan, "Faiz oranları konusunda bankacılarla benim

aramda bir anlaşmazlık var. Sürümden kazanacaksın öyle yüksek faizlerle bu işler

olmaz. Hele hele bu dönemde. Ben diyorum ki faizler düştüğü, kredi imkanları

genişletildiği zaman hem ülkemizin hem yatırımcıların hem de bankalarımızın önünde

yeni bir dönem açılacaktır" dedi.

"İhanet diye değerlendiririm"

Finans sektöründe bazı engellemelerin olduğuna dair bilgiler edindiğini belirten

Erdoğan, "Bu konularda konuşmak suretiyle ama kamu bankaları ama özel sektör

bankaları, bunu eğer fırsata dönüştürmeye kalkarlarsa, kusura bakmasınlar biz de

devlet olarak üzerimize ne düşerse onun gereğini yaparız ve onlar da ondan sonra

kapımızı kolay kolay açamazlar, çalamazlar. Zaten milletin parasıyla çalışıyorsunuz"

şeklinde sözlerini sürdürdü.

Erdoğan, "Milletin parasıyla çalıştığınız böyle bir dönemde eğer kalkıp da bu ülkede

yatırımcımızın önünü açmaz, onu daha da daraltır ve hemen basit bir olayda geriye

çağırma gibi bir anlayışın, mantığın içerisine girerse kusura bakmasınlar, açık ve net

söylüyorum, ben bunu 'ihanet' diye değerlendiririm" dedi.

Alman sanayisi endişeli

Peş peşe gelen terör saldırıları ve 15 Temmuz darbe girişimi, özellikle Türkiye

turizmine olumsuz yansıdı. Türkiye'de turizm gelirleri, haziran ayını da kapsayan yılın

ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,6 oranında düşüşle 4

milyar 981 milyon dolara geriledi.

Yabancı yatırımcılar da gelişmelere endişeli yaklaşıyor. Alman Sanayi ve Ticaret

Odası da (DIHK), Türkiye'deki son gelişmelerden ötürü kaygılı olduklarını açıkladı.

Kuruluşun Başkanı Volker Trier, "DIHK bu sene Almanya'nın Türkiye ihracatında

yüzde 5 ila 10 arasında bir büyüme beklentisi içindeydi" dedi. Passauer Neuen Presse

gazetesine konuşan Trier, şu anda bu beklentilerin gerçekleşmeyebileceği yönünde

endişelerin hakim olmaya başladığını belirtti.