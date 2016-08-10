Erdoğan'dan bankalara faiz uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Türkiye
İhracatçılar Meclisi üyeleriyle istişare toplantısında konuştu. Bankalara faizlerin
düşürülmesi çağrısı yapan Erdoğan, "Faiz oranları konusunda bankacılarla benim
aramda bir anlaşmazlık var. Sürümden kazanacaksın öyle yüksek faizlerle bu işler
olmaz. Hele hele bu dönemde. Ben diyorum ki faizler düştüğü, kredi imkanları
genişletildiği zaman hem ülkemizin hem yatırımcıların hem de bankalarımızın önünde
yeni bir dönem açılacaktır" dedi.
"İhanet diye değerlendiririm"
Finans sektöründe bazı engellemelerin olduğuna dair bilgiler edindiğini belirten
Erdoğan, "Bu konularda konuşmak suretiyle ama kamu bankaları ama özel sektör
bankaları, bunu eğer fırsata dönüştürmeye kalkarlarsa, kusura bakmasınlar biz de
devlet olarak üzerimize ne düşerse onun gereğini yaparız ve onlar da ondan sonra
kapımızı kolay kolay açamazlar, çalamazlar. Zaten milletin parasıyla çalışıyorsunuz"
şeklinde sözlerini sürdürdü.
Erdoğan, "Milletin parasıyla çalıştığınız böyle bir dönemde eğer kalkıp da bu ülkede
yatırımcımızın önünü açmaz, onu daha da daraltır ve hemen basit bir olayda geriye
çağırma gibi bir anlayışın, mantığın içerisine girerse kusura bakmasınlar, açık ve net
söylüyorum, ben bunu 'ihanet' diye değerlendiririm" dedi.
Alman sanayisi endişeli
Peş peşe gelen terör saldırıları ve 15 Temmuz darbe girişimi, özellikle Türkiye
turizmine olumsuz yansıdı. Türkiye'de turizm gelirleri, haziran ayını da kapsayan yılın
ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,6 oranında düşüşle 4
milyar 981 milyon dolara geriledi.
Yabancı yatırımcılar da gelişmelere endişeli yaklaşıyor. Alman Sanayi ve Ticaret
Odası da (DIHK), Türkiye'deki son gelişmelerden ötürü kaygılı olduklarını açıkladı.
Kuruluşun Başkanı Volker Trier, "DIHK bu sene Almanya'nın Türkiye ihracatında
yüzde 5 ila 10 arasında bir büyüme beklentisi içindeydi" dedi. Passauer Neuen Presse
gazetesine konuşan Trier, şu anda bu beklentilerin gerçekleşmeyebileceği yönünde
endişelerin hakim olmaya başladığını belirtti.