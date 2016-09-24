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Ekonomi

Erdoğan'dan bankalara faiz indirimi çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel bankaları faiz indiriminde TCMB'yi izlemeye çağırdı

24 Eylül 2016 02:23

Faiz indirimlerinin devam etmesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye kararlarını ciddiye almadığını belirterek, özel bankaları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) hamlesini önemsemesi çağrısında bulundu.

Sözcü'de yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD’nin New York kentinden bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bloomberg News Başeditörü John Micklethwait ile mülakat gerçekleştirdi. Merkez Bankası tarafından bu hafta yapılan faiz indiriminin “dikkatli ve dengeli” olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD, Japonya ve Avrupa’yı işaret ederek, düşük faizlerin enflasyonun 8 seviyesinin üzerine çıkmasını engellemeye yardımcı olacağını ifade etti.

Erdoğan, “derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına indirmelerini ciddiye almıyorum” dedi ve bu kuruluşların siyasi gerekçelerle ekonomik etiğe karşı hareket ettiğini ifade etti.

Liranın istenilen seviyede olmadığını belirten Erdoğan, TL'nin son kazançlarını genişletmesini umduğunu söyledi.

Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) FETÖ destekçilerinden temizlenmesi gerektiğini belirtti.

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