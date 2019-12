Erdoğan'dan 'balyoz'a yanıt

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İl Başkanları Toplantısı'nda Taraf Gazetesi'nin gündeme taşıdığı 'Balyoz Eylem Planı' iddialarıyla ilgili "Millet iradesine el uzatanlara karşı hukuku savunacağız" diye konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşması:







"Millet iradesine karşı el uzatanlara karşı hukuku savunacağız. (...) Merhum Özal'a, Menderes'e karşı yürütülen kampanya neden yeniden öne çıkarıldı. 20 yıl önce, 25 yıl önce bunlar aynen söylenmişti. Hangi senaryoyu yeniden canlandırmak istiyorsunuz? Biz yedi yıl boyunca bu ülkede sarsılmadan, eğilip bükülmeden hakkı ve hukukuk savunduk. Bugünlerde gündeme getirilenler, siz sanıyor musunuz ki biz bunları duymuyoruz? Biz işimize baktık, onlar da işimize baktı. Türkiye artık daha özgür bir ülke. Türkiye artık her rengin birlikte yaşadığı birbirinin özgürlük alanlarına daha fazla ihtimam gösterdiği bir ülke.



Biz kendi iktidarımızı kökleştirmenin değil biz halkın iktidarını, milletin iktidarını kökleştirmenin gayreti içindeyiz. Biz bugün varız yarın yokuz. Millet yarın emaneti bizden alır. Bu noktada özeleştiriden de kaçmıyorum. Bizi anlamamış olanlar olabilir, biz de kendimizi tam olarak anlatamamış olabiliriz. Biz 72 milyon vatandaşın emanetini taşıyoruz. Biz her zaman bu anlayışla hareket ettik. Kimse ülkeye korku salmaya çalışmasın kimse yayay korkular üreterek buradan kendisine siyasi rant elde etmeye çalışmasın.



Tek parti iktidarı, sivil faşizm... Türkiyle'de seçimler beş yılda bir yapılır eğer bunun peşinde bir parti olsaydık seçimleri dört yıla indirir miydik? Cumhurbaşkanı parlamentoda seçiliyordu. Biz hayır dedik gidelim millete ve referandum yaptık ve cumhurbaşkanının milletin seçmesini ve yedi yılda bir beş yılda bir seçmesini ortaya koyduk. Bu neyi gösteriyor, tek parti iktidarı ve sivil faşizme son vermenin somut örneğidir biz bunu yaptık.



Şimdi sayın Bahçeli ihanet kavramını kullanıyor. Bu kavramlar bu kadar ucuz mu? Uzlaşmaysa zaten senin uzlaşma gibi bir derdin yok. Uzlaşmayla iktidar partisi senden randevu talep eder ama lutfedip bu randevuya cevap vermezler.



Ben senin ayağına gelecektim ama sen bunu kabul etmedin. Delil ortada. Uzlaşmayı arayan parti iktidar partisi ama sen sürekli kaçıyorsun. Bunları buradan anlatmak yetmiyor. Her zaman söylüyorum mermere damlayan o su var ya tek tek damlar sonunda orayı deler işte tek tek anlatmak zorundayız ki sonucunu alalım. Muhalefet etmekten başka bir dertleri yok. Olumsuzluk ne varsa bunu arıyor, buluyorlar onu yazıyor çiziyorlar. 100 tane olayın içinde 10 tanesi olumsuz olabilir ama olumluları da bir söyleyin. Toplumu umutsuzluğa sevketme sayın Bahçeli'nin gayretleri arasındadır.



Buradan bir şeye daha vurgu yapmak istiyorum. Sayın Baykal dün Menderes'e, Özal'a karşı yüklendiği misyonu bugün bize karşı yükleniyor. Kurumları kışkırtarak, çetelere avukatlık yaparak bu ülkeye nasıl hizmet sağladığını düşünüyor musunuz? Sayın Baykal bırakın bunları, ülkemiz için projeleriniz ne? Her ikisi seçim türküsü tutturmuşlar ama bestesi belli değil.



Seçimleri kaybettiler, ne bedel ödediler? 22 Temmuz seçimlerinde muhalefette olduğu halde partisinin oy oranlarını düşürdü ve bunu siyasi tarihe yazdırdı. Lütfen çarpım tablosunu yeniden gözden geçir. Bunlar bedel ödemeyi bilmezler, bedel ödetmeyi bilirler. Zaten tek başına iktidar olamadılar hep koalisyon ortağı oldular. Kusra bakmayın biz size bu bedeli ödetmeyiz. Türkiye standartları yüksek bir demokraside olması gerekeni yapacak ve seçimleri zamanında gerçekleştirecektir. Artık geri kalmış bir Türkiye yok, G-20 ülkeleri arasında yer alan bir Türkiye var. Muhalefet de buna ayak uydurmak durumdadır. Kapı, kapı dolaşacak bu meseleleri şeffaf şekilde anlatacağız. Milli birlik ve kardeşlik projesinden, demokratik açılım sürecinden muradımız nedir bunları anlatacağız. Hazırlanan kitapçıkları sizlere vermek suretiyle bunu yaygınlaştıracağız. Muhalefetin nasıl Ankara'ya sıkışıp kaldığını sadece ve sadece engel çıkardığını anlatacağız. Tam gün yasasını, Tekel işçilerinin esas boyutunu anlatacağız. Tam gün yasası, sağlık sistemimiz adına bir devrimdir. Tüm aracı mekanizmalar ortadan kalkıyor."