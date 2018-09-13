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Erdoğan'dan bakanlara millet bahçesi talimatı

Kabine toplantısında 100 günlük eylem planının detayları ele alındı

13 Eylül 2018 10:33

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında birinci ve ikinci 100 günlük eylem planları kapsamında özellikle millet bahçeleri, enerji alanında atılacak adımlar ve savunma projelerinin zamanında bitirilmesi için bazı bakanlara talimat verdi.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, bakanlardan yerel seçimler öncesinde halkın taleplerine kayıtsız kalmamalarını ve halka dokunan projelere ağırlık verilmesini isteyen Erdoğan, projeleri yakından takip ettiğini de vurguladı. Erdoğan’ın tüm bakanların katılımıyla kasım ayında açıklayacağı eylem planında, ekonomiye yönelik atılacak adımların ve yerel seçimlere dönük kısa vadede hayata geçirilecek icraatların ağırlıklı olarak yer alacağı belirtiliyor. 

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