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Erdoğan'dan Bakan Şahin'e uyarı

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in "kara harekatı her an olabilir" açıklamasının ertesi gününde "zamanı belli değil" demesinin nedeni belli oldu.

16 Eylül 2011 03:00

T24 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in "kara harekatı her an olabilir" açıklamasının ertesi gününde "zamanı belli değil" demesinin nedeni belli oldu. Başbakan Tayyip Erdoğan, Bakan Şahin'i uyardığı söyleyerek, "İçişleri Bakanı'mızın bir sürç-ü lisanı oldu. Bugün kendisiyle konuştum, düzeltti. Böyle şeyler söylenmez zaten, yapılır" dedi.




Mısır'dan Tunus'a geçişte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Erdoğan gündeme ilişkin konularda önemli açıklamalarda bulundu.


Gazeteciler Başbakan Erdoğan'a İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in "Kara harekatı her an olabilir" açıklamasını sordu. Başbakan, İçişleri Bakanı'nın sürç-ü lisan ettiğini böyle şeylerin zamanın söylenmeyeceğini zamanı geldiğinde yapılacağını belirtti.


Erdoğan, "İçişleri Bakanı'mızın bir sürç-ü lisanı oldu. Bugün kendisiyle konuştum, düzeltti. Böyle şeyler söylenmez zaten, yapılır. Genelkurmay Başkanım, kuvvet komutanlarıyla birlikte bölgede incelemelerini tamamladı. İçişleri ve Orman bakanları da yatırımları inceliyor. Malum yatırımlara bir tehdit söz konusu (PKK'nın bir müteahhide yolladığı "HPG" damgalı bir tehdit mektubunu okudu). Şehirde ve kırsalda gereken her tedbiri alıyoruz. PKK, Kandil dışında da ağır zayiat veriyor. Bu süreçte medyaya da terör örgütünün propagandası niteliğindeki hususları ademe mahkûm etmek düşüyor."

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