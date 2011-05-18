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Erdoğan'dan Bahçeli'ye kaset yanıtı

Başbakan Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kaset skandalında kendilerini sorumlu tutmasına tepki gösterdi.

18 Mayıs 2011 03:00

T24 - MHP'yi sarsan kaset skandalıyla ilgili AK Parti Hükümeti'ni suçlayan Bahçeli'ye Başbakan'dan yanıt: Daha fazla nasıl müdacele edelim.

Başbakan Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kaset skandalında kendilerini sorumlu tutmasına tepki gösterdi.

Başbakan Erdoğan, MHP Başkanı'na bir internet sitesi üzerinden istifa şantajı yapan şüphelilerin yakalanması için Türkiye İletişim Başkanlığı'nın devreye girdiğini açıkladı. 

Başbakan, TİB'in en kısa sürede sorumluları bulacağını belirterek "Hükümet olarak elimizden gelen her şeyi yaptık. Daha fazla nasıl mücadele edebiliriz" diye konuştu.

Başbakan, kaset skandalıyla ilgili gelişmeleri MHP'nin iç sorunu olarak yorumladı ve Bahçeli'yi parti içi sorunu hükümete mal etmekle suçladı.


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