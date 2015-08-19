T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan'dan Bahçeli'ye Bilal cevabı: Evladı olmayanın böyle bir saygısızlığı yapmasından daha doğal bir şey olmaz!

'Sen kimsin, nasıl böyle bir hakareti yaparsın?'

19 Ağustos 2015 17:30

Hükümet arayışları kapsamında AKP'ye "Bilali ver iktidarı al" çağrısı yaparak, 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarına gönderme yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan ağır ifadelerle yanıt geldi.  Erdoğan, "Kalkıp benim evladıma, ismiyle 'Bilal’i ver iktidarı al' bu ne biçim yaklaşımdır ya. Eğer benim oğlumun yaptığı bir yanlış varsa, yaptığı bir yolsuzluk varsa buna hesabı soracak olan yargıdır. Sen kimsin? Benim evladımla ilgili iktidar bağlantısını nasıl kurarsın. Nasıl böyle bir hakareti yaparsın? Ama evladı olmayanların  böyle bir saygısızlığı yapmasından daha doğal bir şey olmaz" dedi.

Erdoğan, “İster kabul edin ister etmeyin; Türkiye'de yönetim sistemi fiilen değişmiştir” açıklamasına "Hayırdır darbe oldu da biz mi duymadık. Bizim yerli üretim Hitler'e, Stalin'e, Kaddafi'ye tahammülümüz olmaz, bu iyi biline" sözleriyle tepki gösteren Bahçeli'ye "Nedir o Mussolini Hitler, aynaya bak ya. Önce kendinin nerede olduğunu görürsün. Biz ilhamımızı ne mussolini’den ne de Hitler’den aldık. Biz haktan aldık. Bunu bir defa bileceksin" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 9. kez muhtarlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından ilgili bölümler şöyle:

 

'Kendi başarısızlıklarının faturasını şahsıma kesmeye çalışanlar beyhude uğraşıyor'

 

Hükümet kurma görevini verdiğim Sayın Başbakan koalisyon görüşmelerinden netice alamadı ve dün görevi iade etti. Kendi başarısızlıklarının faturasını şahsıma kesmeye çalışanlar beyhude uğraşıyor. 

 

'Bilali ver iktidarı al,  bu ne çirkin bir yaklaşımdır'

 

Bir başka ifadeyle, proje üreteceksiniz, hizmet üreteceksiniz, çözüm üreteceksiniz. Yani siyaset yapacaksınız. Siyaset işi gücü bırakıp Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsıyla ailesiyle uğraşmak değildir. Kalkıp benim evladıma, ismiyle “bilal’i ver iktidarı al” bu ne biçim yaklaşımdır ya. Eğer benim oğlumun yaptığı bir yanlış varsa, yaptığı bir yolsuzluk varsa buna hesabı soracak olan yargıdır. Sen kimsin? Benim evladımla ilgili iktidar bağlantısını nasıl kurarsın. Nasıl böyle bir hakareti yaparsın? Ama evladı olmayanların  böyle bir saygısızlığı yapmasından daha doğal bir şey olmaz.

Çünkü bunlar aile nedir bilmez, evlat nedir bilmez. Dolayısıyla hak hakikat nedir bilmez. Sadece maalesef böyle kuru sıkı hakaretlerle bir yere vardırmak isterler. Nedir o Mussolini Hitler, aynaya bak ya. Önce kendinin nerede olduğunu görürsün. Biz ilhamımızı ne mussolini’den ne de Hitler’den aldık. Biz haktan aldık. Bunu bir defa bileceksin.

 

'Sen neden sorumluluğu yüklenmekten kaçıyorsun?'

 

Türkiye'de hükümet kurma çalışmalarının halkımın benimsediği bir yola gittiğini halkım çok iyi görüyor ve bunun hesabını soracak. Sen neden sorumluluğu yüklenmekten kaçıyorsun? Ufukları Beştepe'yle uğraşmak olanların milletimizin derdine derman olacak bir yaklaşım göstermeleri mümkün değildir. Şahsım üzerinden millete hakaret eden bu anlayış her zaman kaybedecek. Bu millet kaçıp gidenleri çok gördü. Beştepe'nin adresini bilmeyenle vakit geçirecek halimiz yok.Siyaseti ilkokul müsameresi seviyesinde götürenlerin bu ülkenin sorunlarına getireceği hiçbir çözüm yoktur. 

ETİKETLER

erdoğanbahçeliakpak partievladı olmayanlartepkibilali ver iktidarı almhpakpak partisen kimsin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24