Erdoğan'dan Bahçeli'ye Bilal cevabı: Evladı olmayanın böyle bir saygısızlığı yapmasından daha doğal bir şey olmaz!

Hükümet arayışları kapsamında AKP'ye "Bilali ver iktidarı al" çağrısı yaparak, 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarına gönderme yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan ağır ifadelerle yanıt geldi. Erdoğan, "Kalkıp benim evladıma, ismiyle 'Bilal’i ver iktidarı al' bu ne biçim yaklaşımdır ya. Eğer benim oğlumun yaptığı bir yanlış varsa, yaptığı bir yolsuzluk varsa buna hesabı soracak olan yargıdır. Sen kimsin? Benim evladımla ilgili iktidar bağlantısını nasıl kurarsın. Nasıl böyle bir hakareti yaparsın? Ama evladı olmayanların böyle bir saygısızlığı yapmasından daha doğal bir şey olmaz" dedi.

Erdoğan, “İster kabul edin ister etmeyin; Türkiye'de yönetim sistemi fiilen değişmiştir” açıklamasına "Hayırdır darbe oldu da biz mi duymadık. Bizim yerli üretim Hitler'e, Stalin'e, Kaddafi'ye tahammülümüz olmaz, bu iyi biline" sözleriyle tepki gösteren Bahçeli'ye "Nedir o Mussolini Hitler, aynaya bak ya. Önce kendinin nerede olduğunu görürsün. Biz ilhamımızı ne mussolini’den ne de Hitler’den aldık. Biz haktan aldık. Bunu bir defa bileceksin" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 9. kez muhtarlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından ilgili bölümler şöyle:

'Kendi başarısızlıklarının faturasını şahsıma kesmeye çalışanlar beyhude uğraşıyor'

Hükümet kurma görevini verdiğim Sayın Başbakan koalisyon görüşmelerinden netice alamadı ve dün görevi iade etti. Kendi başarısızlıklarının faturasını şahsıma kesmeye çalışanlar beyhude uğraşıyor.

'Bilali ver iktidarı al, bu ne çirkin bir yaklaşımdır'

Bir başka ifadeyle, proje üreteceksiniz, hizmet üreteceksiniz, çözüm üreteceksiniz. Yani siyaset yapacaksınız. Siyaset işi gücü bırakıp Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsıyla ailesiyle uğraşmak değildir. Kalkıp benim evladıma, ismiyle “bilal’i ver iktidarı al” bu ne biçim yaklaşımdır ya. Eğer benim oğlumun yaptığı bir yanlış varsa, yaptığı bir yolsuzluk varsa buna hesabı soracak olan yargıdır. Sen kimsin? Benim evladımla ilgili iktidar bağlantısını nasıl kurarsın. Nasıl böyle bir hakareti yaparsın? Ama evladı olmayanların böyle bir saygısızlığı yapmasından daha doğal bir şey olmaz.

Çünkü bunlar aile nedir bilmez, evlat nedir bilmez. Dolayısıyla hak hakikat nedir bilmez. Sadece maalesef böyle kuru sıkı hakaretlerle bir yere vardırmak isterler. Nedir o Mussolini Hitler, aynaya bak ya. Önce kendinin nerede olduğunu görürsün. Biz ilhamımızı ne mussolini’den ne de Hitler’den aldık. Biz haktan aldık. Bunu bir defa bileceksin.

'Sen neden sorumluluğu yüklenmekten kaçıyorsun?'

Türkiye'de hükümet kurma çalışmalarının halkımın benimsediği bir yola gittiğini halkım çok iyi görüyor ve bunun hesabını soracak. Sen neden sorumluluğu yüklenmekten kaçıyorsun? Ufukları Beştepe'yle uğraşmak olanların milletimizin derdine derman olacak bir yaklaşım göstermeleri mümkün değildir. Şahsım üzerinden millete hakaret eden bu anlayış her zaman kaybedecek. Bu millet kaçıp gidenleri çok gördü. Beştepe'nin adresini bilmeyenle vakit geçirecek halimiz yok.Siyaseti ilkokul müsameresi seviyesinde götürenlerin bu ülkenin sorunlarına getireceği hiçbir çözüm yoktur.