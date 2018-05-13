Erdoğan'dan Bahçeli'ye af yanıtı: Hükümetimizde böyle bir düşünce yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İngiltere ziyareti öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin af iel açıklamalarına iliişkin olarak, "Erdoğan, Bahçeli'nin af teklifine ilişkin, "Sayın Bahçeli'nin bu talebi kendisine aittir. Bizim şu anda hükümetimizde böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demritaş'ın cezaevinden çıkarılması için yapılan çalışmalara tepki göstererek, "Peki, ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?Bu kardeşlerimizi taş duvarların ardında çürümeye terk etmek ne kadar adil ve adaletlidir? PKK’lı alçaklar, FETÖ’cü caniler, vatan ve millet düşmanları demokrasi ve özgürlük adına sahiplenilirken, kaderlerinin kurbanı olmuş mağdurlarla ilgili lehlerinde hukuki ve ahlaki bir düzenleme yapılması, onların aydınlığa kavuşturulmaları tez elden sağlanmalıdır. Kader mahkumlarının talihini değiştirebilir, onların elinden tutabilir, zincirlerinden ve zindanlardan onları çekip çıkarabiliriz. Tartışma ve konuşmaya değmez mi?" ifadesini kullanmıştı. .