Erdoğan’dan Bahçeli’ye 250 bin liralık dava

Başbakan Erdoğan, ‘kişilik haklarına saldırıda bulunduğu’ iddiasıyla Bahçeli aleyhine 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli mitinglerde yaptığı konuşmalarda, "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" iddiasıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aleyhine 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Erdoğan'ın avukatları Muammer Cemaloğlu ile Fatih Şahin tarafından açılan davanın dilekçesinde, Bahçeli'nin, 14 Marttaki Kayseri mitingi ile 18 Martta Nevşehir mitinginde yaptığı konuşmalara yer verildi.



Dilekçede, "Davalı Bahçeli'nin ifadeleri ile Erdoğan'ı; her seçim döneminde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne saldırmakla, aşağılamakla, hakaret etmekle, itham etmek suretiyle karalamaya çalışması hukuk düzeninin himaye etmeyeceği derecede ağır ve haksız bir saldırıdır" denildi.



Bahçeli'nin; Afyonkarahisar, Erzurum, İstanbul, Aksaray, Bursa ve Adana mitinglerinde yaptığı konuşmalardan da alıntılar yapılan dilekçede, "Başbakan Erdoğan'ın, hukuk dışı yöntemlerle, iç ve dış odakların desteğini alarak, karanlık odalarda karanlık ilişkiler kurarak Başbakan olmakla haksız ve hukuka aykırı bir şekilde itham edildiği ve bu suretle kişilik haklarının ihlal edildiği" savunuldu.



Devlet Bahçeli'nin, Çankırı, Sakarya, Uşak, Kocaeli, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Kırşehir, Tekirdağ mitinglerindeki konuşmalara da yer verilen dilekçede, şunlar kaydedildi:



Suçlamalar



"Bahçeli'nin, Erdoğan'ı kasten ve şuurlu bir şekilde hareket ederek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni etnik unsurlar temelinde, inanç temelinde, mezhep temelinde bölmeye, ayrıştırmaya çalışan, heveslenen bir Başbakan olmakla, 'bay bölen' olmakla, bu amaca ulaşmak için fitne, fesat ve ayrılık tohumları ekmekle, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bölmek amacıyla yabancı ülkelerden destek ve talimat almakla, Batılı küresel güçlerle işbirliği içinde olmakla, Türkiye'yi kışkırtmakla, birlik ve beraberliği, bin yıllık kardeşliği bozmaya çalışmakla, devletin kurumları arasında sinsi bir gerginlik yaratarak kurumlar arası çatışmayı körüklemekle, terbiyesizlikle, edepsizlikle, itham etmek suretiyle karalamaya çalışması hukuk düzeninin himaye etmeyeceği derecede ağır ve haksız bir saldırıdır.



Davalı Bahçeli'nin ifadeleri eleştiri ve ifade özgürlüğü hak ve görev sınırlarını aşmıştır."



Dilekçede, Devlet Bahçeli'den, dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte 250 bin TL manevi tazminat talebinde bulunuldu.

