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Erdoğan'dan aynı gün ikinci Gezi çıkışı: Gezi eylemlerine katılanlar kendi yaşam tarzlarını dayatmak istiyorlar

Erdoğan, "Taksim'deki Gezi Parkı'na o tarihi eseri yapacağız" demişti

19 Haziran 2016 01:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Yenikapı'daki iftar programına katıldı. İftarın ardından konuşma yapan Erdoğan, Gezi eylemlerine katılanları suçlayarak, "Gezi olayları bir yönüyle de İstanbul'un bu farklılıkları bir arada yaşatabilme kabiliyetine yapılan bir saldırıydı. Kendi düşüncelerini, ideolojilerini, kendi hayat biçimlerini İstanbul'a ve onunla birlikte tüm ülkeye dayatma hevesi içindeki bir grubun yönlendirmesiyle yaşanan bu olaylar en büyük zararı İstanbul'a verdi" dedi. İftar programından önce İstanbul'da İslam Araştırmaları Merkezi'nin "Antik Çağdan 21. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi" başlığıyla yapılan toplantısında konuşan Erdoğan, "Taksim'deki Gezi Parkı'na o tarihi eseri yapacağız" demişti.

Erdoğan'ın İBB iftarındaki sözlerinden satırbaşları şöyle:

 "Tüm farklılıkların İstanbul'da ahenk içinde, uyum içinde, huzur içinde birbirlerini tamamlayarak yaşıyor olmaları bu şehrin asıl zenginliğidir, asıl özgünlüğüdür. Bir süredir İstanbul'un bu vasfını tahrip etmek, farklılıkları çatışma unsuru haline dönüştürmek için uğraşıldığını, senaryolar yazıldığını, projeler üretildiğini görüyoruz. İşte son olarak Vezneciler'deki olayı gördük, yaşadık. Bu bizi ciddi manada üzen bir olay olmuştur. Açık konuşuyorum, Gezi olayları bir yönüyle de İstanbul'un bu farklılıkları bir arada yaşatabilme kabiliyetine yapılan bir saldırıydı. Kendi düşüncelerini, ideolojilerini, kendi hayat biçimlerini İstanbul'a ve onunla birlikte tüm ülkeye dayatma hevesi içindeki bir grubun yönlendirmesiyle yaşanan bu olaylar en büyük zararı İstanbul'a verdi.

 

"Gezi olayları en büyük zararı İstanbul'a verdi"

 

"Gezi olayları en büyük zararı İstanbul'a verdi. Milletimiz kimin kimin değirmenine su taşıdığını çok iyi biliyor. Kendi kapalı devre dünyalarında yalan yanlış söyleyen bir kamuoyu vardır. Yalanları köpürtmeye başlıyorlar. 

 

"Terörle mücadeleyi durdurmak yok"

 

Erdoğan, terör operasyonlarına da değinerek, "Terörle mücadelemizi, bu meseleyi ülkemizin ve milletimizin gündeminden tamamen çıkana kadar kesintisiz şekilde sürdüreceğiz. Mücadeleyi durdurmak yok. Terörün sadece Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki değil, İstanbul'daki kaynaklarını da kurutmakta kararlıyız.  Artık bu şehirde hiç kimse yüzü maskeyle, eli molotofla, silahla ortalığa dökülemeyecek, bunu da başaracağız" açıklamasında bulundu.

 

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