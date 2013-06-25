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Erdoğan'dan Aygün'e 100 bin liralık tweet davası

Hüseyin Aygün'ün paylaşımlarının eleştiri olmadığı, açıkça hakaret, aşağılama, iftira ve küçük düşürme amacı taşıdığı ileri sürülen dilekçede, Aygün’den 100 bin lira manevi tazminat talep edildi

25 Haziran 2013 11:00

Başbakan Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı eylemleriyle ilgili Twitter’da paylaştıklarıyla kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’e 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Erdoğan’ın dilekçesinde, Aygün’ün, 2 Haziran’da internet ortamında paylaştıklarına yer verildi.

Aygün’ün daha önce, AKP Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı’na yapılan terör saldırılarının ardından Erdoğan’ı kast ederek "Türkiye’de en büyük terörist sensin" dediği hatırlatılan dilekçede, davalının, protesto yapılan dönemleri özellikle seçtiği, CHP’nin yapamadığı muhalefet yerine, "tweet atıp, provokatif açıklamalar yaparak" Erdoğan’ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddia edildi.

Hüseyin Aygün’ün bazı kişilerin söylediği sözleri sosyal medyaya taşıdığı kaydedilen dilekçede, söz konusu paylaşımlarla Aygün’ün, Erdoğan’a küfür ettiği savunuldu.

Aygün’ün paylaşımlarının eleştiri olmadığı, açıkça hakaret, aşağılama, iftira ve küçük düşürme amacı taşıdığı ileri sürülen dilekçede, Aygün’den 100 bin lira manevi tazminat talep edildi.

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