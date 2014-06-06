Erdoğan'dan Ayasofya cevabı: Önce Sultanahmet'i doldurun, sonra gerisi gelir

Başbakan Tayyip Erdoğan restorasyou tamamlanan Ortaköy Camisi’nin açılışında konuştu. Erdoğan, "Bu eserin mimarisinde, bir defa rol alan bir Ermeni mimardır. Ecdat bu noktada çok farklı davranmış, emaneti, işi ehline vermiş" dedi. Öte yandan açılış esnasında "Ayasofya’nın cami olarak açılması" için slogan atan gruba seslenen Erdoğan, Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih. Şimdi, kardeşlerim, yan tarafından Sultanahmet’i bir dolduralım bakalım. Ondan sonra gerisi gelir önce onu bir halledelim” ifadesini kullandı

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Allah’ım bizleri camisiz bırakma, mabetsiz bırakma, mabetlerimizi ezansız, cemaatsiz bırakma. İnşallah bunlar bizim geleceğe en önemli işaret fişeklerimizdir. Bunlarla beraber geleceğe yürüyoruz.

Burada 5 kez, bu eser restorasyona uğradı. Bu eserin mimarisinde, bir defa rol alan bir Ermeni mimardır. Ecdat bu noktada çok farklı davranmış, emaneti, işi ehline vermiş. Ortaköy Camisi bizim mimari eserlerimiz arasında çok farklı bir yere sahip.

Mimarından, mühendisine, işçisine kadar bu restorasyonlarda emeğe geçen herkese rahmet diliyorum.

Ayasofya tartışması

Öte yandan Başbakan Erdoğan, Ayasofya’nın cami olarak açılması için slogan atan gruba seslenerek, “Bize düşen bir görev var. Camilerimizi cemaatsiz bırtakmayacağız. Ortaköy Camisi küçük, bizim kitabımızda cami değil de mescid geçer. Bu mescitlerin cemaatsiz kalmaması lazım. Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih. Şimdi, kardeşlerim, yan tarafından Sultanahmet’i bir dolduralım bakalım. Ama teravih namazlarında değil, bayram namazlarında değil, sabah namazlarında dolduralım. Ondan sonra gerisi gelir önce onu bir halledelim” dedi.