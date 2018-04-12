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Erdoğan'dan 'atanamayan doktorlar' için talimat: Gereğini yapın

Sağlık Bakanlığı atamaları yapmak için harekete geçti

12 Nisan 2018 10:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güvenlik soruşturması yapılması nedeniyle aylardır atanamayan 1000 tıp fakültesi mezunu için "Gereğini yapın" talimatı verdiğini öğrenildi.

Erdoğan'ın ifadeleri sonrası harekete geçen Sağlık Bakanlığı'nın atamaları kısa süre sonra gerçekleştireceği ifade edildi.

Ataması yapılmayan doktor: Güvenlik soruşturmasına takılanların yüzde 90'ı sol görüşlü ya da Kürt kökenli
Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) gerekçe gösterilerek güvenlik soruşturması yapılan tıp fakültesi mezunları, Sağlık Bakanlığı'na başvurdu ancak aylardır soruşturmaların bitmesini bekliyorlar. Mecburi hizmetlerini yerine getiremedikleri için mesleklerini yapamayan doktorların 'ilişkide bulunduğu çevreler' gibi iddialar yüzünden atanamadı.

AKP'nin doktor milletvekilleri, Sağlık Bakanlığı'nın atamalarını gerçekleştirmediği tıp fakültesi mezunlarının durumunu Erdoğan'a taşıdı.  Erdoğan, “Nasıl yani zorunlu hizmetlerini yapmayınca doktor olamıyorlar mı? Hem de bu kadar zor eğitimin ardından, bu sorunu çözün” dediği öğrenildi. 

Erdoğan'ın bu ifadeleri sonrası doktor atamalarıyla ilgili Sağlık Bakanlığı Komisyonu bir toplantı daha yaptı. 900 doktor adayının atama noktasına geldiği, 100 doktor adayının güvenlik soruşturmasının da yeniden değerlendirileceği öğrenildi. 

Doktorların kısa bir süre sonra atanması bekleniyor.

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