Erdoğan'dan Arınç'a teşekkür

Ankara'da Melike Hatun Camii'nin ibadete açılması nedeniyle yapılan törende konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le yaşadığı polemik nedeniyle gündeme gelen Bülent Arınç'a 'isim babalığı için' teşekkür etti. Erdoğan, "Melike Hatun'a vefa borcumuzu da bir nebze ödemiş olacağız. Camimizin isim babası Bülent Arınç Beydir" ifadesini kullandı.

Öte yandan Ankara’nın yarın istifa edeceğini açıklayan ve bu törende ‘veda’ edebileceği belirtilen belediye başkanı Melih Gökçek Cumhurbaşkanı’nın teşekkür ettiği isimler arasında yer almadı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün (27 Ekim 2017) Ankara’da Melike Hatun Camisi’nin açılışını yaptı. Açılıştaki konuşmasında Melike Hatun’un hayırseverliğine dikkat çeken Erdoğan, bu caminin de yine hayırseverlerin katkılarıyla devletin hiç masraf etmeden yapılan bir hizmet olduğunu söyledi. Erdoğan 7 bin kişilik caminin mimarisinin de Türkiye’de bir ilk olduğunu belirtti.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’a caminin "isim babası" olduğu için teşekkür eden Erdoğan, “Özellikle burada böyle bir hanımefendinin isminin bu camimize verilmiş olması ki, isim babası da Bülent Arınç Bey’dir, teşekkür ederim, böyle bir isimle tarihimize vefa borcumuzu da bir nebze ödemiş olacağız” dedi.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

Mimarından mühendisine teşekkür

Sevgili Ankaralılar, çok değerli kardeşlerim, Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi, hepimizin üzerinde olsun. Sizleri saygı ile muhabbetle selamlıyorum. Melike Hatun Camisi’nin alem-i İslam’a hayırlı olmasını diliyorum. Melike Hatun, 14. yüzyılda yaşamıştır. Kendisi de aslen Ankaralı olan Melike Hatun’un kabri Taşçılar Sokak’ta bulunmaktadır. Melike Hatun, Ankara’da birçok camii, medrese yaptırmıştır. Bu eserlerin en önemlileri Hatuniye Mescidi, bir diğer adı ile Kara Medrese’dir. Camiinin inşasına katkıda bulunan hayırseverlerimizi, mimarından mühendisine, hattatına, tüm işçi kardeşlerime bu eserin vücut bulmasında emeği geçen tüm kardeşlerime huzurunuzda şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Ankara Cumhuriyet’in başkenti olmasının ötesinde, Selçuklu ve Osmanlı’nın da merkez şehirlerinden biridir. Şu anda Melike Hatun Camimizin mimarisi zannediyorum ki Türkiye’de bir ilk. 19 bin 500 metrekarelik arsa alanı, 7 bin cemaat kapasitesi, 5 katlı otoparkı ve diğer özellikleri ile her açıdan adına yaraşır bir eser oldu.

Erdoğan’ın teşekkürü sırasında Arınç, bulunduğu yerden gülümseyerek karşılık verdi.

İsim babası Bülent Arınç Beydir

Özellikle burada böyle bir hanımefendinin isminin bu camimize verilmiş olması ki, isim babası da Bülent Arınç Bey’dir, teşekkür ederim, böyle bir isimle tarihimize vefa borcumuzu da bir nebze ödemiş olacağız. Tek parti döneminde Ankara’nın kadim kimliğinden kopartılmak ve adeta camisiz hale getirilmek istendiği inkarı mümkün olmayan bir gerçektir.

Bir dönem Ankara'da da ihmal edildi

Ayette mescitlere sahip çıkmamız onları ihya etmemiz gerektiğini emrediliyor. Bir dönem Ankara’da da ihmal edildiğini görüyoruz. Bilhassa tek parti döneminde, Ankara’nın kadim kimliğinden kopartılmak ve adeta camisiz hale getirilmek istendiği inkarı mümkün olmayan bir gerçektir. Kardeşlerim insanları kılık kıyafetine bakarak şehir merkezine sokmayanlar, yeni inşa ettikleri semtleri de camisiz ezansız ruhsuz şekilde tasarlamıştır. Yeraltı camileri uzun yıllar Ankara’nın kaderi olmuştur. Maltepe Camii rahmetli Menderes’in 20 yıllık bir çabanın sonucu 1987’de açılan Kocatepe Camii de rahmetli Özal’ın eseri olmuştur.