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Erdoğan'dan Arap bakana espri: Üşütmeyesin!

Başbakan Tayyip Erdoğan, kendisiyle görüşmeye terlikle gelen Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayid El Nahyan'ı 'Buralar sizin oralara benzemez, üş&u

24 Mart 2011 02:00

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan, kendisiyle görüşmeye terlikle gelen Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayid El Nahyan'ı “Buralar sizin oralara benzemez, üşütmeyesin” diye uyardı.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayid El Nahyan ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid Bin Ahmed Bin Muhammed el Halife'yi Başbakanlık Merkez Bina'da ayrı ayrı kabul etti. Başbakan Erdoğan, her iki dışişleri bakanıyla da yaklaşık 1 saat görüştü.

Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile Libya operasyonunun ele alındığı öğrenildi. Öte yandan, Başbakan Erdoğan, kendisiyle görüşmeye terlikle gelen Dışişleri Bakanı El Nahyan’a espri yaptı. Erdoğan, "Bizim buralar sizin oralara benzemez, sonra üşütme" dedi.



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