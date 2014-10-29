Erdoğan'dan Anıtkabir Özel Defteri'ne halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı vurgusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Anıtkabir'de düzenlenen törende Cumhrubaşkanı Tayyip Erdoğan, özel deftere yazdığı mesajda 'halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı' olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ankara'da ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Tören saat 8.45'de devlet erkanının Aslanlı Yol'un başında yer almasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesinin bulunduğu bölüme geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'ün mozolesine üzerinde ay ve yıldız bulunan kırmızı-beyaz karanfillerden oluşan çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Başkanlığınızdaki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilan ettiği, milletimizin en büyük eseri, aynı zamanda gurur ve iftihar kaynağımız olan cumhuriyetimiz bugün 91. yılına ulaştı.

91 yıllık azimli ve kararlı mücadelenin neticesinde bugün Türkiye Cumhuriyeti ekonomisiyle, demokratik standartlarıyla barışa, insan hak ve özgürlüklerine atfettiği değerlerle bölgesinin ve dünyanın saygın bir devleti konumuna yükselmiş, dünyada örnek alınan ve takdirle izlenen ülkeler arasında yerini almıştır.

Cumhuriyetimizin ilk Cumhurbaşkanlığı vazifesini ifa ederken milli iradenin tam anlamıyla tecellisi yönünde hassasiyetinizi her fırsatta ifade etmiş, demokrasiye geçiş yönünde girişimlerde bulunmuştunuz.

Büyük bir iftiharla belirtmeliyim ki 91. yılında Türkiye Cumhuriyeti çok partili hayatı içselleştirmiş, milli iradeyi yüceltmiş, demokrasinin standartlarını ileri seviyelere taşımış, istisnasız herkesin cumhuriyeti olma yolunda tarihi adımlar atmıştır. Cumhurbaşkanının halkın doğrudan oylarıyla seçilmesi de bu sürecin tamamlayıcı adımlarından biri olmuştur.

91. kuruluş yıl dönümünde halkın doğrudan oylarıyla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olarak aziz hatıranızı yad ediyor, tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor, milletimizin Cumhuriyet Bayramı hayırlı olsun diyorum. Ruhunuz şad olsun."

Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay Başkanı Ali Alkan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Bakanlar Kurulu üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kuvvet Komutanları, Yüksek Yargı mensupları, milletvekilleri, bazı siyasi parti temsilcileriyle diğer askeri ve mülki erkan katıldı.

Erdoğan'ın, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalamasının ardından tören alanındaki Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve öğrenciler, Atatürk'ün mozolesinin önünden saygı geçişi yaptı.