Erdoğan'dan akreditasyon yanıtı: Yok böyle 25 kuruşa simit

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP 4. Olağan Kongresi'ne bazı gazetelerin davet edilmemesiyle ilgili olarak, "Mecbur muyuz etmeye? Her gün yalan yanlış her şeyi yazacaksın. Buna rağmen biz davet edeceğiz. Yok böyle 25 kuruşa simit" dedi.

Erdoğan, 24. Dönem 3. Yasama Yılı'nın ilk grup toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle:

"Yeniden listeye giremeyen arkadaşlara hizmetleri için teşekkür ederim. Önceki gün partimizin 4. olağan kongresini yaptık. Yola çıktığımız ilk günden beri bizlerle beraber yürüyen dava arkadaşlarımız kongremizde de bizi yalnız bırakmadı. Geçtiğimiz dönem MKYK’da, MDK’da yer alan ancak bu kongrede bayrağı yeni isimlere devreden arkadaşlarımıza bugüne kadar verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzdeki dönem yeni arkadaşlarımızla birlikte milletimiz için çok daha büyük işler yapacağız. Ak Parti bu ülkenin içinden doğmuş bir siyasi harekettir. Türkiye ne kadar güçlenirse AK Parti de o kadar yükselmektedir

Kongremiz sadece Türkiye’nin değil, bölgemizin ve dünyanın gözünün üzerimizde olduğu bir zirveye dönüştü. Yurtdışından bu kadar ilgi gören pek az kongre yaşanmıştır. Bu ilgi bizim şahsımıza, doğrudan Türkiye’ye ve Türk milletine yöneliktir. AK Parti de Türkiye Cumhuriyeti de vicdanın sesi, mazlumların nefesi haline gelmiştir. Bizim dünyadaki demokrasi mücadelelerine verdiğimiz destek çıkara, dönemsel ilişkilere bağlı değildir. Baskı, zulüm, sefalet gibi kötülükler bizimle tarihi ve kültürel bağları olan bu ülkelerin kaderi değildir. Türkiye, horlanan bu kardeşlerimiz için bir ilham kaynağı konumundadır

Böylesine hayırlı bir sürece destek vermenin de tarihi sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz

'Menzilimiz 2071'

AK Parti olarak 3 Kasım 2002 seçimlerine girerken dedik ki: Yeter artık söz de karar da milletin… İktidara geldik. Verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çalıştık. 2007’de Durmak yok yola devam dedik. Yeniden ve güçlü şekilde iktidara geldik. Yeni projeleri hayata geçirdik. Geçtiğimiz yıl vizyonumuzu 2023’e kadar derinleştirdik ve biz birlikte Türkiye’yiz dedik. Yeniden güçlü şekilde yönetime geldik. 2023 ile birlikte yeni doğmuş ve bugün ilkokula başlayan yavrularımıza yeni bir hedef ortaya koyduk Pazar günü. Menzili de Alparslan’ın 1071 Malazgirt zaferinden hareketle 2071 yılı olarak belirledik. Siyasi tarihimizde ilk defa bir parti böylesine uzun bir hedef ortaya koymuş oldu. Bu dönemde kronik meseleleri de geride bırakarak Türkiye’nin yeniden yapılandırmanın taşlarını tamamlayacağız

'Ne yüzle eleştiriyorsunuz'

9 ay vadeyle bile devlet borçlanamıyordu. Buralara düşmüştü. Ey ana muhalefet, ey yanındaki yavru muhalefet siz o dönemleri beraber yaşamadınız mı? DSP’nin anası yanınızda. Yavru muhalefet MHP zaten orada koalisyon ortağıydı. Şimdi hangi yüzle kalkıyorsunuz da şu andaki iktidarın 10 yıllık mücadelede geldiği noktayı eleştiriyorsunuz. MB bir milletin ekonomideki en güçlü ayağıdır. Kasamızdaki döviz rezervi 27,5 milyar dolardı. Şu anda 110 milyar dolar döviz rezervimiz var, buraya geldik. Ziraat Bankası adeta batıyordu, görev zararı diyorlardı. Ziraat Bankası şimdi Avrupa’nın en saygın bankaları arasına girdi

'Önümüzde seçimler var'

27 Ekim 2013 yılı olarak belirlediğimiz yerel seçimler var. Belediyecilik bizim işimiz. 2014’ün Ağustos ayı sonunda cumhurbaşkanlığı seçimleri var. İlk defa cumhurbaşkanı halkın doğrudan kendi oylarıyla belirlenecek. Tarihi önemde bir cumhurbaşkanlığı seçimi yaşayacağız. 2015 yılının Haziran ayında milletvekili genel seçimi var. 2015 seçimi 2023 hedeflerini hayata geçirmemiz açısından kritik bir seçim olacak. Bizler bir seçim siyasetine tevessül etmeyeceğiz. Bizler için aslolan Türkiye’dir. Onlar nasıl bir parti vizyonu yaparken kongrede biz nasıl bir Türkiye vizyonu ortaya koyuyoruz. Farkımız bu. AK Parti kongreleri siyasete güç katıyor. AK Parti olarak kişisel ihtirasların peşinde koşmuyoruz. Türkiye’nin artık 2023 hedeflerinden geriye dönüşü asla söz konusu değildir. 2071 hedeflerini somutlaştırmak inşallah yine AK Parti’ye nasip olacak, Ülkemizi 22. yüzyıla hazırlama konusunda torunlarımıza sağlam bir miras bırakmış olacağız. Bu vizyonun diğer partilere de örnek olmasını diliyorum. Ama onlar bırakın bunu planlamayı düşünmek bile… Bizim fiillerimizin ulaştığı yere onların hayalleri bile ulaşamaz. Biz 2071 dedik, inşallah onlar da kendi perspektiflerine uygun başka tarihler belirlerler. Bu yarış, hayırlı bir yarıştır.

'Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptım'

Kongrede CHP liderine açık bir çağrı yaptım: Gelin terör meselesine köklü çözüm için birlikte çalışalım. Biz bu çağrımızda samimiyiz. En küçük bir riya yok. Derdimiz bağcıyı dövmek değil üzümü yemek. Biz olaya bu şekilde yaklaşırken Kılıçdaroğlu eline tutuşturulmuş ve yalan olduğu ispatlanmış notlarla cevap veriyor. Biz Meclis açılırken tüm partilere yeni bir sayfa açma üslubu çağrısı yapıyoruz. Onlar iktidara hakaret etme yarışına giriyorlar. ‘Gelsin bakalım kapımız açık’ cevabını veriyor bizim çağrımıza. Bu oyunbozanlık ifadesidir. Geldin, oturduk konuştuk. Böyle bir çalışmayı istiyorsanız hazırız deyin. Ülkenin böylesine önemli, bir sorunun çözümü söz konusu olduğunda kimseye gitmekle ilgili bir sorunumuz yok. Gidilmesi gereken her yere gideriz

'Dürüst olmazsan men dakka dukka'

Kongrede CHP Lideri'ne terör konusunda çağrı yaptığını hatırlatan Erdoğan, "Biz çağrımızda samimiyiz. İçinde en küçük bir riya, siyasi hesap yok. Ülkemizi bu büyük sıkıntıdan kurtarmak. CHP Genel Başkanı eline tutuşturulmuş notlarla hareket ediyor. Edebe, ahlaka uymayan kelimelerle bize saldırıyor. Onlar iktidara hakaret etme yarışına giriyorlar. 'Gelsin bakalım kapımız açık' diyor. Bu oyunbozanlık ifadesidir. Oturduk konuştuk, üç ay geçti. Böyle bir çalışma istiyorsanız 'hazırız' deyin. Gidilmesi gereken her yere gideriz. Başbakan yardımcım gitti arkadaşlarıyla talep etti, bazıları randevu vermedi bile. CHP Genel Başkanı'nın derdi başka. Bize geçen yıl diz çöktürmekten bize bahsettiler sonra kendileri diz çöktü. Dürüst olmazsan men dakka dukka. Terör meselesi bizim şahsi meselemiz değil. Terör bu ülkenin ortak meselesidir. CHP Genel Başkanı hâlâ bizi köşeye sıkıştırmanın derdinde.

'Mecbur muyuz davet etmeye?'

CHP ve MHP’nin büyük kongremize katılmama konusunda ileri sürdükleri bahaneler bile tek başına nasıl bir tahammülsüzlük içinde olduklarını gösteriyor. AK Parti’yi kıskanabilirsiniz. Birinin bahanesi şu: Bazı gazetelerin kongreye davet edilmemesi. Etmem bu bizim sorumluluğumuz. Etmem. Nerden çıkıyor bu. Her gün yalan yanlış her şeyi yazacaksın. Buna rağmen biz davet edeceğiz. Yok böyle 25 kuruşa simit. Basına engel konulmazmış. Konulmaz, öyle bir derdimiz yok. O medya bize her gün küfür yağdırdığında ona haddini bildirmek de bizim cevabımızdır. O gün salonda olan medyadan bize saldıran yok muydu? Vardı.. Biz üç beşine böyle bir tavır uyguladık. Kılıçdaroğlu İstanbul’da belediye başkan adayıyken yaptığın basın toplantılarına bazı gazeteleri çağırmadığını neden unutuyorsun."