Erdoğan'dan AKP'ye başkanlık sitemi: Yeterince vurgulanmıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, başkanlık sistemine ilişkin olarak, “Yeterince seçim çalışmalarında başkanlık sistemi vurgusu yapıldığını düşünüyor musunuz, bu perspektifin yeterince vurgulandığını görüyor musunuz” sorusuna "Pek bu vurgu yapılıyor diyemem” yanıtını verdi.

Önceki gün (2 Mayıs 2015) Show TV’de katıldığı Gündem Özel programında soruları yanıtlayan Erdoğan şunları söyledi:

‘Vatandaş başlığı hazmetmiş’

“Muhalefet zaten bunu istemiyor. Çünkü biliyor ki muhalefet, ‘Biz biteriz.’ Çünkü bu sistem kurulduğu anda iki partiye götürür. İki partiye götüreceği için de bunların işine gelmiyor. Nasıl iki partiye gidecek? Çünkü burada bir defa birinci turda 50 artı 1’i yakalayan seçildi zaten. Yakalayamadığı takdirde ne olacak? Birinci ve ikinci parti 15 gün sonraya kalacak veya finale kalacak. Önce bunu bir defa tartışmaya açmak lazım. Bundan korkmamak lazım. Mesela meydanlarda bu konuyu açtığım zaman meydanlar başkanlık sistemi için, yeni anayasa için hepsi birden yeni Türkiye için ‘Evet’ diyor. Demek ki vatandaş artık detayını bilmese dahi konu başlığını hazmetmiş, onu yakalamış. Bundan sonrası detaydır. Bu detayı vereceğiz. Yeni anayasa da yetmiyor, bu yeni anayasanın içinde de başkanlık sisteminin yer alması şart.

‘Eski heyecan yok’

(Teşkilatta rehavet yorumu) Şurada 4 gün kaldı. Tabii artık biraz hareketlenme var. Ama ben yine bundan önceki geçmiş seçimlerdeki heyecanı görmüyorum. Alıştığım eski canlılık, eski hareketlilik, maalesef yok. Ya kendileri beklendikleri havayı neticeyi yakalanmadıklarını görüyorlar veyahut da diyorlar ki ‘Biz Sivas ötesi meydanlar farklı ama Sivas’tan batıya meydanlar farklı’. Şimdi böyle bir yapı var. Şahsen gittiğim yerde havayı kararlı görüyoruz. Bütün mesele de sandığın canlılığında görülecek.