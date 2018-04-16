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Erdoğan'dan AKP teşkilatlarına bir uyarı daha: Lüksten, kibirden, çekişmeden uzak durun

"Toplumun her kesimine yönelik ayrı ayrı etkinlikler planlamalıyız"

16 Nisan 2018 12:43

2019'da yapılacak seçimler yaklaşırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisi AKP'ye uyarılarını artırıyor. Erdoğan'ın partisinin il teşkilatlarına gönderdiği görüntülü mesajda, “Toplumun her kesimine yönelik etkinlikler planlayın. Lüksten, kibirden, çekişmeden uzak durun” uyarısı yaptığı öğrenildi.

Erdoğan, daha önce partisinin teşkilatlarına 2 kez benzer uyarılarda bulunmuştu.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın aktarıdğına göre Erdoğan'ın gönderdiği mesajda özetle şu ifadeler yer aldı:

“2019 martta yapılacak mahalli idareler, kasımda yapılacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve milletvekilliği seçimine kadar sıkı bir çalışma yürütmeliyiz. Belediye başkanlarımızla birlikte belediye meclis üyelerimiz, ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları faaliyetlere etkin şekilde katılmalıdır. Halka yeni sistemin tüm detaylarını ve MHP ile kurulan ittifakı kafalarda soru işareti bırakmayacak şekilde anlatmalıyız.

"İcraatta ayrım yapmayarak"

Toplumun her kesimine yönelik ayrı ayrı etkinlikler planlamalı ve icra etmeliyiz. Çalmadık kapı, sıkmadık el, dokunmadık yürek bırakmayacak şekilde bu süreci seçim gününe kadar aralıksız devam ettirmeliyiz. Belediye personelinin vatandaşla olan ilişkisinin memnuniyet düzeyini daha da yükseltmeliyiz. Bürokrasiyi hızlandırmalı, belediye hizmetlerini arttırmalıyız. Halkın tepkisini çeken her türlü tavırdan, davranıştan, lüksten, şatafattan, kibir, gurur ve çekişmeden uzak durmalıyız. Gönüller kazanmalı, her kesime ulaşmalı ve icraatlarda ayrım yapmayarak tüm kesimleri gözeten çalışmalar yapmalıyız.” 

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