Erdoğan'dan akademisyen ihraçlarına yorum: Profesörler bedel ödemeyecekler mi; kusura bakmasınlar...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sadece 686 sayılı KHK’yla köklü üniversitelerden 330 akademisyenin ihraç edilmesini değerlendirerek, profesörlerin ve doçentlerin bedel ödemesi gerektiğini söyledi.

Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, son KHK ile yapılan akademisyen ihraçlarının çokça tartışma yarattığı sorusu üzerine şu şekilde konuştu:

“İşlenilen suçlardan dolayı eğer siyasetçiler, bürokratlar, teknokratlar bedel ödüyorlarsa, profesör, doçent veya doktor olanlar bedel ödemeyecekler mi? Kusura bakmasınlar, ülkemin bölünmesine yol açacak işler içindeyseler; FETÖ, PKK gibi terör örgütleriyle iltisaklıysalar, elbette bir bedel ödemek durumundadırlar. Öyle bir durumda yasal olarak ne gerekiyorsa yapılır. Bundan dolayı kimse de rahatsız olmasın.”

"Ey aydın müsveddeleri, siz karanlıksınız, aydınlık değil; Cahilsiniz"

Erdoğan, daha önce de ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiriye imza atan Barış İçin Akademisyenler inisiyatifine, “Ey aydın müsveddeleri, siz karanlıksınız, aydınlık değil. Cahilsiniz” deyip, bildiriye karşı derhal ‘gereğinin yapılması’nı talep etmişti.