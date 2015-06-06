Erdoğan'dan Ak Saray yanıtı: Başbakanlık'ın lavabosunda 'kara fatmalar' dolaşıyordu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında kendisine Ak Saray'ın sorulması üzerine "Ben göreve geldiğimde Başbakanlık'ın lavabosunda 'kara fatmalar' dolaşıyordu" dedi.

Erdoğan, Diyarbakır'da HDP mitingi sırasında yaşanan patlama ertesinde ATV'de "Cumhurbaşkanı ile Özel Gündem" adıyla sunulan programda konuştu. Erdoğan, konuya ilişkin olarak "HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı aradığını ancak ulaşamadığını" söyledi. Cumhurbaşkanı, sunucunun kendisine Ak Saray'a yönelik eleştirileri sorması üzerine de şu yanıtı verdi:

"Ben göreve geldiğimde Başbakanlık'ın lavabosunda 'kara fatmalar' dolaşıyordu. Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanlığı'na böyle bir yer yaraşıyor mu? Bir misafir gelse onu oraya mı sokarsınız?. Oraya girdiği zaman onları görse bunları reklam etse ne olur?"