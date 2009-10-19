Erdoğan'dan Ahmedinejad'a taziye telefonu

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ı telefonla arayarak, İran'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle taziyelerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Başbakan Erdoğan, görüşmede İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'a şunları söyledi:

''Haberi büyük bir üzüntüyle duydum. Çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı acınızı paylaşıyorum. Terörist saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu acı günde Türkiye olarak yanınızdayız. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, sizlere ve hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin başsağlığı dileklerimi sunuyorum.

Terörizm ortak düşmanımızdır. Bu saldırı, terörizmle mücadele alanındaki mevcut işbirliğinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

Bir hafta sonra ülkenizi ziyaret edeceğiz. Bu ziyaret esnasında terörizmle mücadele dahil ülkelerimiz arasındaki iş birliği sahalarını sizlerle ayrıntılı bir şekilde görüşmeyi arzu ediyoruz.

İran halkına başsağlığı dileklerimizi iletmenizi arz ediyoruz.''

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın da telefon görüşmesinde duyarlı ve hassas davranışından dolayı Başbakan Erdoğan'a teşekkür ettiği belirtildi.

Terörizme karşı Türkiye ile iş birliği yapmayı arzu ettiklerini söyleyen Ahmedinejad'ın, ''bunu ziyaretiniz sırasında detaylı görüşmeyi arzu ediyoruz'' dediği ifade edildi.